Кадровые изменения произошли в Менделеевском районе

В Менделеевске на должность директора стадиона имени Менделеева назначен Ришат Ибатуллин. Нового руководителя коллективу представил глава Менделеевского района Роберт Искандаров на деловом понедельнике.

В своем выступлении он отметил профессиональные и личные качества Ришата Ибатуллина, охарактеризовав его как инициативного, ответственного и хорошо зарекомендовавшего себя руководителя.

Ришат Ибатуллин на протяжении многих лет работал на ПАО «КАМАЗ», где проявил высокие организаторские способности, умение работать с людьми, принимать управленческие решения и нести за них ответственность. Под его руководством успешно развивались спортивные и молодежные направления, реализовывались масштабные проекты, получившие признание не только на уровне предприятия, но и города, республики и страны.

Глава района выразил уверенность, что на новой должности Ришат Ибатуллин сможет в полной мере реализовать свой управленческий потенциал и внесет вклад в развитие Менделеевского района. Он также обратился к коллективу с просьбой поддержать нового директора, оказать содействие в период его вхождения в должность и совместно работать на достижение результатов.

В завершение Роберт Искандаров пожелал Ибатуллину успехов, энергии и уверенных решений на новом этапе профессионального пути.