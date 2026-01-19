news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 19 января 2026 08:05

Кадровые изменения произошли в Менделеевском районе

Читайте нас в
Телеграм
Кадровые изменения произошли в Менделеевском районе
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

В Менделеевске на должность директора стадиона имени Менделеева назначен Ришат Ибатуллин. Нового руководителя коллективу представил глава Менделеевского района Роберт Искандаров на деловом понедельнике.

В своем выступлении он отметил профессиональные и личные качества Ришата Ибатуллина, охарактеризовав его как инициативного, ответственного и хорошо зарекомендовавшего себя руководителя.

Ришат Ибатуллин на протяжении многих лет работал на ПАО «КАМАЗ», где проявил высокие организаторские способности, умение работать с людьми, принимать управленческие решения и нести за них ответственность. Под его руководством успешно развивались спортивные и молодежные направления, реализовывались масштабные проекты, получившие признание не только на уровне предприятия, но и города, республики и страны.

Глава района выразил уверенность, что на новой должности Ришат Ибатуллин сможет в полной мере реализовать свой управленческий потенциал и внесет вклад в развитие Менделеевского района. Он также обратился к коллективу с просьбой поддержать нового директора, оказать содействие в период его вхождения в должность и совместно работать на достижение результатов.

В завершение Роберт Искандаров пожелал Ибатуллину успехов, энергии и уверенных решений на новом этапе профессионального пути.

#менделеевский район
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Из очереди к проруби – в очередь на исповедь»: батюшка о смысле Крещения Господня

«Из очереди к проруби – в очередь на исповедь»: батюшка о смысле Крещения Господня

18 января 2026
«Надо любить и оберегать свою семью и Родину»: история участника СВО из Заинска

«Надо любить и оберегать свою семью и Родину»: история участника СВО из Заинска

18 января 2026