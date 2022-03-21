Кадровый центр Челнов: Санкции не повлияли на рынок труда в городе

На сегодняшний день в Набережных Челнах не наблюдается форс-мажорных обстоятельств на рынке труда. Уровень безработицы здесь составляет 0,35%, по Татарстану этот показатель равен 0,49%. Об этом на аппаратном совещании сообщила директор Центра занятости Татьяна Быданова.

С начала года в кадровой центр «Работа России» обратились 974 человека. На сегодняшний день в качестве безработных зарегистрированы 993 соискателя, при этом в банке данных заявлено более 6 тыс. вакансий. На портале «Работа в России» зарегистрировались 1422 предприятия. С начала этого года трудоустроены 574 человека, на пособия по безработице израсходовано более 16,1 млн рублей.

«Пока не растем, да?» — задал вопрос мэр Автограда Наиль Магдеев, имея ввиду рост безработицы. «Пока не растем. Плюс-минус пять—десять человек каждый день», — ответила Быданова.

Также, по ее словам, в ежедневном режиме ведется информационная работа, направленная на поддержку предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых произошли структурные изменения занятости в связи с введенными санкциями против России.

«Мониторинг по данному вопросу ведем ежедневно», — отметила докладчик.