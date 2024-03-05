Кадрия Идрисова татарским предпринимателям: Именно вы делаете нацию нацией

Предприниматели, живущие в татарских деревнях — те люди, на которых держится нация, благодаря которым татарский народ растет и развивается, заявила руководитель республиканской общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Кадрия Идрисова. Об этом она рассказала в своем выступлении на пленарном заседании XII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел в Казани.

«Во Всемирном конгрессе татар этот год мы объявили Годом личностей, по России — Год семьи. Все, кто здесь сегодня участвует — мы личности. Вы не рядовые люди, а те, кто дает надежду на развитие ваших сел, кто обеспечивает работой, продукцией высокого качества. В то же время вы возвращаете традиции. Вы — видные люди нашей нации, благодаря которым нация растет, развивается. Поэтому, желаю нам всем всегда поддерживать семью, семейные ценности, растить, воспитывать своих детей», — сказала спикер.

Она также отметила необходимость популяризации достижений и заслуг достойных представителей народа.

«Мы в конгрессе много работаем с молодыми, проводим конкурсы. Они называют видных деятелей XIX-XX веков, но о XXI веке говорят — сейчас нет таких личностей. Молодежь должна знать ныне живущих достойных людей нашего народа. Это — наша с вами работа», — сказала руководитель «Ак калфак».

По словам Кадрии Идрисовой, сход предпринимателей татарских сел с каждым годом становится лучше.

«Я уже десятый год участвую в секциях, веду их. Рост очень заметный. Во-первых, мы постепенно возвращаемся к своему языку. Мы можем на своем языке думать, выражать мысли, общаться. Из Татарстана пара человек выступили на русском. Здесь я бы поставила регионы в пример для Татарстана. Во-вторых, молодых очень много. Вы активные, работаете в разных направлениях, развиваете свой бизнес. Открыты к новым знаниям, умеете их применять. Среднее поколение молодых татар, когда-то уехавших из деревни, возвращаются, поднимают свое хозяйство, прикладывают от себя усилия, чтобы деревню сохранить, развивать. Большое вам спасибо», — сказала Кадрия Идрисова.

Энже Габдуллина