Кадрия Идрисова на фестивале «Каз өмәсе» – «Гусиное перо»: Были даже участники из Ростова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Общественное объединение татарских женщин «Ак калфак» совместно со Всемирным конгрессом татар провело традиционный всероссийский фестиваль «Каз өмәсе» – «Гусиное перо». Фестиваль, который в этом году состоялся в пятый раз, завершился ярмаркой и церемонией награждения победителей в казанском комплексе «Туган авылым».

«В этом году в фестивале приняли участие жители 26 городов и районов Татарстана и 10 регионов страны. Всего участники соревновались в шести номинациях. Удивительно – из Ростова участвовали три человека. Люди стали заметно более активными. В отличие от других лет, для объявления победителей мы не поехали в Муслюмово, а делаем это в центре столицы Татарстана Казани. Почти все участники присутствуют здесь, лишь пара человек не смогли приехать», – рассказала руководитель организации «Ак калфак» Кадрия Идрисова «Татар-информу».

Она также отметила, что с каждым годом растет уровень фестиваля и увеличиваются его масштабы.

После открытия ярмарки в Татарском ТЮЗе имени Г. Кариева состоялось расширенное заседание руководителей местных организаций Всемирного конгресса татар в Татарстане.

Цели фестиваля – сохранение и развитие духовных и культурных ценностей татарского народа, возвращение календарных праздников, пропаганда возрождения в личных хозяйствах традиций птицеводства.

Юлай Низаев