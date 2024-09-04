Кадрия Идрисова финалисткам «Татар кызы»: Волосы у татарской девушки должны быть собраны

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Руководитель республиканской общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Кадрия Идрисова на пресс-конференции в «Татар-информе» поделилась впечатлениями от общения с участницами конкурса «Татар кызы». Ранее в рамках подготовки к финалу она провела с ними мастер-класс по кулинарии.

«Попадание в финал — это уже большая победа. Я вспоминаю первые годы конкурса и радуюсь изменениям. Тогда девушки, так же как и в этом году, показывали умение замешивать тесто, умение нарезать домашнюю лапшу, но были далеки от совершенства. А сейчас мне так хорошо, потому что вы приезжаете уже подготовленные. Хочется вас научить еще чему-то. Лапшу, нарезанную 30 конкурсантками, мы передали ресторану, это показатель качества», – рассказала она.

Кадрия Идрисова подчеркнула еще одну особенность и призвала соблюдать ее — это внешний вид девушек.

«Раз вы приехали на “Татар кызы” - волосы должны быть собраны. Были такие годы — перед поездкой в Булгар каждую заставляла собрать волосы. Запомните это. Приветливость, улыбка — это в вас есть. Я любуюсь вашим знанием языка — ни одна из девушек не говорила: “Я вас не понимаю”. Значит, есть прогресс. Пусть «Татар кызы» оставит след в вашей душе и он никогда не теряется», – сказала она и пожелала девушка успехов.

Финал Международного конкурса «Татар кызы» пройдет 11 сентября в городе Пензе. Сейчас 11 финалисток конкурса проходят этап подготовки в Казани.

Гелюза Ибрагимова