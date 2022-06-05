Кадим Нуруллин: «В творчестве современных эстрадных певцов нет ни музыки, ни поэзии»

Есть ли будущее у татарской эстрады, зазвучит ли в Татарской филармонии имени Тукая музыка национальных композиторов и как учреждение может повысить престиж изучения татарского языка? В беседе с корреспондентом «Татар-информа» на эти и другие вопросы ответил директор филармонии Кадим Нуруллин.

Кадим Нуруллин: «Филармония – всеядная организация. Она является точкой соприкосновения всех видов искусства» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сферы применения татарского языка сузились до бытового уровня»

– Кадим Назырович, буквально на этой неделе в стенах филармонии завершился Международный конкурс чтецов литературных произведений на татарском языке «Татар сүзе». Почему нам вдруг потребовался конкурс чтецов?

– Георгий Михайлович Кантор, составивший книгу к 70-летию Татарской филармонии, в предисловии написал: «Где ничего нет, возникнуть что-то не может». У всего есть свое начало.

Так вот, Татарская филармония не зря заговорила о татарской литературе. Дело в том, что 26 февраля 1946 года нашей концертной организации было присвоено имя великого поэта – Габдуллы Тукая. Казалось бы, где пересекаются Тукай и филармония? Ведь его не стало задолго до нашего появления. Но его творчество так или иначе сопряжено со всеми сферами деятельности, в том числе с музыкой, театром и другими. Только этот факт дает нам право говорить о литературе.

К тому же филармония – всеядная организация. Она является точкой соприкосновения всех видов искусства. Еще при открытии филармонии первым делом был сформирован музыкально-литературный лекторий. В разное время у нас работали артисты Камаловского, Тинчуринского театров в качестве мастеров художественного слова. Художественный руководитель филармонии Айдар Файзрахманов около 15 лет назад начал проводить свои концерты, которые основывались на творчестве известных татарских поэтов. Через поэзию он раскрывает потенциал татарского фольклора.

Оглядываясь назад, мы поняли, что сегодня наш мир сильно отдалился от литературного слова. Словарный запас людей оскудел, сферы применения татарского языка сузились до бытового уровня. Люди стали меньше читать. Раньше вся наша жизнь была неотделима от литературы – досуг проводили за чтением. Домашняя библиотека в семье имела высокую ценность. Сегодня же читающий человек воспринимается как нечто диковинное.

Это неправильно. Наше самое большое богатство – это наш язык. Только читающая нация может называться культурным обществом. И этот конкурс призван стимулировать интерес общественности к литературе.

«На моей памяти столь масштабных конкурсов, посвященных языку, в Татарстане еще не проводилось. Общество нуждалось в пусковом механизме, и им стал этот конкурс» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Конкурс пользуется спросом?

– Еще каким! Мы взяли высокую планку. В этом году было принято больше 3,5 тыс заявок на участие, из них 40 участников стали победителями. На моей памяти столь масштабных конкурсов, посвященных языку, в Татарстане еще не проводилось. Мне кажется, общество нуждалось в пусковом механизме, и им стал этот конкурс. Немаловажно и то, что интерес стимулируется денежными премиями, которые доходят до 100 тыс. рублей.

Мы гордимся тем, что в этот процесс вовлечены дети. У них появляется возможность выйти на сцену, показать себя. Кто знает, может быть, это подвигнет их стать артистами, ведущими, журналистами…

«Эстрада развивается по своим законам, указ ей не писан»

– Некоторые режиссеры отмечают, что сегодня очень мало достойных драматургов. А как дела обстоят с поэзией? Насколько знаю, участники конкурса могли зачитывать и собственные сочинения.

– С этими режиссерами я вынужден согласиться. Конечно, есть выдающиеся исключения. Но посмотрите, что поют нынешние эстрадные артисты. В этих песнях нет ни музыки, ни поэзии. Набор слов, который в лучшем случае передает сюжет. А ведь если перед тобой настоящее произведение искусства, то сколько бы раз ты к нему ни обращался, всегда откроешь в нем что-то новое.

Происходит это оттого, что стихи пишут сами исполнители, которых мало беспокоит высокохудожественная составляющая. Главное, чтобы людям нравилось.

«Если перед тобой настоящее произведение искусства, то сколько бы раз ты к нему ни обращался, всегда откроешь в нем что-то новое» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Этим был обеспокоен и глава республики Рустам Минниханов. С его подачи был создан фестиваль «Үзгәреш җиле», который призван решить эту проблему. У него это получается?

– Безусловно, фестивалем задан настоящий европейский уровень. Но стремиться к нему или нет – решать не фестивалю, а самим исполнителям.

Эстрада развивается по своим законам, указ ей не писан. Она поддерживается не государством, а средствами людей, которые приходят на концерты. Слушатель выбирает своих кумиров рублем. Соответственно, и исполнители не нуждаются в господдержке, потому что их спонсор – народ. Спрос рождает предложение, здесь уже ничего не попишешь.

«Где филармония, там должен быть и симфонический оркестр»

– С 2021 года Татарская филармония стала активно развивать еще одно направление – в афише стали чаще появляться имена музыкантов из мира академической музыки. С чем это связано?

– Концерты академической музыки были и раньше, однако они не были выстроены в своего рода систему. Нам нужен был человек, который бы знал, как это сделать. И такого человека мы нашли два года назад – к нам из Екатеринбурга приехала музыковед, специалист по работе со зрителем, топ-менеджер и коуч Светлана Черных. Благодаря ей были проведены целые циклы концертов, посвященные романтизму, музыке барокко…

«Почему-то еще в советское время у многих сложилось мнение, что филармонические концерты – это что-то сложное и неинтересное» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С ее приходом академические концерты интеллектуально наполнились. Теперь перед началом таких мероприятий мы предлагаем лекции о классической музыке, рассчитанные на неподготовленных слушателей, которые только начинают знакомство с миром искусства. Таким образом, мы вовлекаем слушателей в этот мир.

Почему-то еще в советское время у многих сложилось мнение, что филармонические концерты – это что-то сложное и неинтересное. Наша же задача – вернуть классике доброе имя. Ведь лучше классического наследия, проверенного временем, у нас ничего нет.

– Связано ли это с тем, что сегодня есть некоторый перевес в сторону эстрады?

– Пожалуй. У нас в Казани много концертных организаций, но, к сожалению, не существует единой репертуарной политики. Потому некоторые жанры в городе вообще не представлены. И здесь, думаю, только филармония может восполнить эти пробелы.

– Чего сегодня не хватает филармонии?

– Симфонического оркестра. Без него никак – где филармония, там должен быть и симфонический оркестр. При мне или без меня, но он появится – это только вопрос времени.

– Отсюда отсутствие в репертуаре произведений национальных композиторов?

– Да. А главное, современных композиторов. Но этот вопрос решится с появлением здесь симфонического оркестра.

«Нам удалось кое-что подправить, сделать сцену универсальной. Мы смогли расширить зеркало сцены на 3 метра, что дает возможность принимать большие творческие коллективы» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Для нормального функционирования филармонии нужно три зала»

– Приглашенные музыканты часто отмечают прекрасные возможности зала, однако жалуются на его акустические возможности…

– С ними трудно не согласиться. Дело в том, что когда строили этот зал, было не до шика. Тогда при Хрущеве было принято постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» для сокращения расходов.

В XXI веке нам удалось кое-что подправить, сделать сцену универсальной. Мы смогли расширить зеркало сцены на 3 метра, что дает возможность принимать большие творческие коллективы. Если бы мы пошли по пути обустройства только концертного зала – поставили бы «ракушку», то на площадке могли бы размещаться только малые музыкальные группы. Нас же такой расклад не устраивал. Ведь филармония захватывает около 24 жанров, ограничиваться лишь концертной деятельностью было бы странно.

Но вопрос с акустикой резонный, проблема назрела. По-хорошему, для нормального функционирования филармонии нужно три зала – театральный, акустический и большой. Чтобы каждый из них мог отвечать потребностям проводимых мероприятий. Но мы имеем то, что имеем, приходится адаптироваться.

– Не жалуются ли на акустику сами коллективы, которые работают в филармонии?

– Они все понимают и умело приспосабливаются к возможностям сцены. Ведь у их руля стоят настоящие профессионалы. К примеру, с 2017 года художественным руководителем и главным дирижером Филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан стал один из лучших представителей плеяды молодых джазменов России – Сергей Васильев. Мы буквально охотились за ним. В то время в Самаре перестало финансироваться джазовое направление, и мы перехватили Васильева на пути в Москву. Доверили ему коллектив – и не пожалели. Он дышит джазом и радеет за идею поднятия уровня нашего оркестра. И несколько лет работы уже дают свои плоды – оркестр впервые по приглашению Игоря Бутмана стал участником Международного фестиваля «Триумф джаза» в Москве, который является визитной карточкой российской джазовой сцены. Думаю, что только это уже является высоким показателем проделанной работы.

«С 2017 года художественным руководителем и главным дирижером Филармонического джаз-оркестра РТ стал один из лучших представителей плеяды молодых джазменов России Сергей Васильев» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Не отстают и другие наши коллективы – Государственный оркестр народных инструментов Республики Татарстан под управлением Анатолия Шутикова, Государственный ансамбль фольклорной музыки Республики Татарстан под руководством Айдара Фазрахманова. Первый в новом сезоне отправится в Волгоград, запланированы концерты и в Москве, Астрахани, Екатеринбурге. Наш фольклорный ансамбль приглашают в Узбекистан с гастрольным туром. Коллективы филармонии много гастролируют по республике, и каждый из них готов оперативно выехать на любой концерт.

Филармония сегодня живет бурной жизнью, и надо сказать, мы являемся лидерами по реализации федеральной программы «Пушкинская карта» не только в республике, но и по всей стране.