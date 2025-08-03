Кадим Нуруллин: «Памятник Шакирову встанет рядом с «Пирамидой», Авзаловой – у филармонии»

Во второй части беседы с директором Татарской государственной филармонии имени Г. Тукая Кадимом Нуруллиным мы поговорили о его первой встрече с Минтимером Шаймиевым, увековечении памяти великих татарских певцов и лучшем способе снятия стресса.





Кадим Нуруллин: «Я не совру, если скажу, что незабываемым событием для меня стала встреча с первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Минтимер Шарипович говорит: «Мы слышали, как ты дышишь за дверью»

– Кадим Назырович, как вы уже сказали, с первых дней в должности директора филармонии вы столкнулись с множеством вопросов – нужно было создать хорошую программу, увеличить количество концертов, добиться повышения престижа учреждения… Как решались эти вопросы? Трудно было?

– Директором филармонии меня назначили в 28 лет. И я не совру, если скажу, что незабываемым событием для меня стала встреча с первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым. Мы вместе с Ильгамом Шакировым и Айдаром Файзрахмановым пошли к нему на прием с письмом. Письмо Президенту писалось от их имени, я свою фамилию не ставил.

– О чем было письмо?

– Мы не жаловались. Но были проблемы, и мы пришли с просьбой помочь их решить, потому что они требовали решения на государственном уровне.

В итоге мы включили в письмо пять вопросов, которые нужно было решить незамедлительно. Ильгам ага и Айдар абый зашли, а я остался сидеть в приемной. Прошло очень много времени, прежде чем меня позвали присоединиться. Я уже успел потерять надежду… Одновременно в душе был небольшой страх, что Шаймиев не одобрит меня как директора филармонии, скажет – назначили какого-то мальчика.

И вот меня пригласили в кабинет. Зашел я тихонько, неуверенно. И знаете, я в жизни не видел такого дипломата, как Минтимер Шарипович. Столько в нем опыта, мудрости. Он посадил меня на одном конце стола, сам сел с другого. Ильгам абый, Айдар абый зашли к нему с гармонью, и он первым делом спросил у меня: «Слышал, как мы поем?» Я отвечаю: «Нет, не было слышно». Он говорит: «Зато мы слышали, как ты дышишь».

Минтимер Шаймиев с Ильгамом Шакировым Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Затем спросил: «А сколько тебе лет?» Я не сказал, но догадался заметить: «Вы и сами в 25 лет (в 32 года, – прим. Т-и) стали министром мелиорации и водного хозяйства ТАССР». Он засмеялся. «Если человек способный, то у него и в молодом возрасте получается, а если нет – то и в старости не получится, Кадим», – сказал Минтимер Шарипович, и больше этот вопрос не поднимался.

Мы общались с ним в простом, доверительном тоне, было ощущение, что разговариваешь с родным отцом. После этого мне еще три-четыре раза приходилось побывать у него. Эти встречи ярко запечатлелись в памяти.

Из тех пяти вопросов он сначала принял только два. «Ты же мне оставляешь работы на целый год», – сказал он. Все вопросы были связаны с финансами, требовали принятия каких-то решений, ни один не был простым. А я ответил так: «Минтимер Шарипович, оказывается, руководство филармонии 70 лет не заходило к руководству республики, значит, это вопросы, накопившиеся за 70 лет». Видимо, этот ответ ему тоже понравился. После этих слов остальные три письма Минтимер Шарипович тоже взял.

– Чем все закончилось в итоге?

– По всем пяти вопросам было положительное решение. Я только сейчас понимаю, какая это была большая работа. Без поддержки коллег, конечно, ничего не получилось бы. Надо еще правильно сформулировать просьбу, объяснить руководству… С первого раза и не удается, некоторые вопросы приходится решать годами.

Возвращаюсь к вашему вопросу о том, что меня удержало, когда хотелось сдаться, вернуться на прежнее место работы: я понял, что в жизни не все происходит легко. Если сегодня филармония в какой-то степени нашла свое место (это не хвастовство), то это заслуга моих коллег и, начиная с Минтимера Шариповича, наших руководителей. А я вместе с Ильгамом абый и Айдаром абый просто занес эти вопросы первому Президенту Татарстана. Если бы не они, стал бы Минтимер Шарипович принимать 28-летнего мальчика? Нет, и я понимал это на тот момент.

Личности – это одно из условий достижения успеха. В то же время нужны и «чернорабочие», умеющие работать с этими личностями. Надо любить не себя, а среду, которая тебя окружает, и развивать ее. Ты будешь расти вместе с ней. В одиночку ты никогда не вырастешь. А когда вырастешь, люди вокруг тебя будут знать тебе цену.

Айдар Файзрахманов на сцене филармонии Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Какой народ, такие и артисты»

– А как вам удалось завоевать доверие Ильгама Шакирова и Айдара Файзрахманова?

– Это две великие личности. Ильгам абый – о нем и говорить нечего, он легенда. Айдар Файзрахманов – художественный руководитель филармонии, всегда был моей поддержкой. Для меня он как старший брат. Мы могли открыто обсуждать все вопросы и находить решения. Это всегда дает хороший результат, когда художественный руководитель и директор находятся в дружеских отношениях, понимают друг друга. Бывает ведь и «невидимый фронт» – с недоверием друг к другу, подковерными интригами, вредительством, завистью, непониманием… Если бы коллектив из 300 человек видел, что между нами, руководителями, нет взаимопонимания и уважения, то эти 300 человек разошлись бы в разные стороны, пошли бы разные пересуды. И то, что организация находится в плачевном состоянии, было бы видно невооруженным взглядом.

– Как вы оцениваете состояние музыкальной культуры в Татарстане? И какова роль филармонии в этом процессе?

– Если мы можем сегодня похвастаться чем-то в области музыки или, наоборот, где-то высказать свое недовольство, в этом есть заслуга и филармонии. Ильгам абый, Альфия апа [Авзалова], другие артисты и артистки, а до них Усман Альмеев и его поколение – все они воспитывали аудиторию. Если современные татарские артисты эстрады не знают своих предшественников и не уважают их и их наследие, это показатель их неграмотности. К счастью, нынешние наши артисты знают артистов старшего поколения, уважают их. В дни, когда татарский народ прощался с Ильгамом Шакировым, Альфией Авзаловой, наши артисты показали свою сплоченность, преданность их духу. Какой народ – такие и артисты. Мы не остаемся равнодушными, мы – народ, умеющий помогать, сочувствовать, поддержать.

До 1993 года в республике было четыре коллектива музыкального направления: эстрада, симфонический оркестр, лекторий и Государственный ансамбль песни и танца. И все они работали в филармонии. Сейчас в республике насчитывается уже около 30 коллективов. Численность населения при этом увеличилась только на 200 тысяч человек, с 3,8 до 4 миллионов. Так что работы всем хватает. Уверен, что ни один из этих коллективов не распадется, еще появятся новые.

Мы говорим, что в республике 15 театров. Оказывается, музыкальных коллективов в два раза больше. И это непрерывный процесс. Это уже база филармонии. Через два года она отметит свое 90-летие. Если раньше наш концертный сезон длился с октября по апрель, то теперь он начинается в августе и продолжается до июня. В последние годы мы даем концерты с 21 по 30 августа. И свое 90-летие планируем отметить масштабно.

Государственный ансамбль фольклорной музыки Республики Татарстан выступает в филармонии Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Филармония носит имя Габдуллы Тукая. Тукай – наш маяк. Это задает высокую планку, ставит перед нами большие задачи. Филармония справлялась в трудные годы, думаю, и сейчас справится. Потому что у нас очень прочная база. Известные нам композиторы, певцы, те, кто занимается инструментальной музыкой, – все работали в филармонии. Здесь наш культурный код. Танцевальное, вокальное искусство, инструментальное направление – все это находит отражение в деятельности филармонии. И, как я уже сказал, нам не хватает места, чтобы все показать.

Сегодня мы одна из лучших филармоний России. Хотя с 2004 года большой поддержки от государства не получали. Если наше правительство построит новый зал, уверен, самая сильная база среди филармоний будет у Татарстана. Возможно, наши показатели окажутся даже выше, чем у Москвы и Петербурга, потому что наша команда работает очень эффективно. В некоторых филармониях не могут решить концертный вопрос неделями, месяцами. У нас же вопрос с концертами решается в одночасье. Благодаря такой плодотворной работе у нас уже расписан весь следующий сезон, свободных дней практически нет.

Стоит отметить, что отзывы о деятельности филармонии исключительно положительные. На наши концерты приходят не только казанцы и татарстанцы, очень много тех, кто приехал в Казань отдохнуть, это люди разных национальностей. Летом на концертах в основном туристы, и они оставляют прекрасные отзывы. Ведь не только чак-чак, но и филармония представляет Татарстан. Она – маленький бриллиант на красивом перстне, каким мне видится наша республика.

«Мы очень любим это здание, мы благодарны строителям. У него есть душа, оно каждого, кто к нам приходит, встречает приветливо. Всем, кто приходит, здание нравится» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Алла бирса, памятник Ильгаму Шакирову будет стоять в сквере у «Пирамиды»

– Ходили разговоры о проведении реконструкции в здании филармонии. Дальше слов не пошло? Чем в итоге все закончилось?

– Были готовы все планы и расчеты. Но с 2015 года здание филармонии внесено в список памятников истории и культуры. Его нельзя реконструировать.

Мы очень любим это здание, мы благодарны строителям. У него есть душа, оно каждого, кто к нам приходит, встречает приветливо. Всем, кто приходит, здание нравится.

К тому же люди приходят сюда, чтобы увидеть своих любимых артистов. Поэтому они должны уйти с положительными эмоциями, хорошими впечатлениями. Всегда говорю нашим сотрудницам: «Люди приходят отдыхать после тяжелого рабочего дня, у них могут быть проблемы на работе, дома. Встречайте гостей с доброй улыбкой на лице, будьте с ними вежливыми, проявите уважение. Они – наш дорогой зритель». Если человеку хорошо у нас, если он чувствует себя дорогим гостем, попадает в атмосферу благожелательности, тогда зрители будут у филармонии всегда.

– За 22 года вашего руководства филармонией сюда приезжало множество артистов, в том числе звезды татарской и российской сцены. Кто запомнился вам больше всех?

– Я бы выделил ежегодный концерт, посвященный Ильгаму Шакирову. Эта традиция сложилась еще при жизни легенды. Это правильно, когда любимый артист народа отмечает свой день рождения на сцене, вместе с любящими зрителями. Ильгама абый мы вспоминаем каждый год.

Здесь же хочу отметить, что скверу рядом с КРК «Пирамида» присвоено его имя. Алла бирса, там же будет стоять и памятник Ильгаму Шакирову.

Ильгам абый – это тот человек, кто ездил везде, в те места, куда не доходили радио, телевидение, газеты, он объединял, сплачивал наш народ. Я считаю, что мы еще не вернули наш долг ему. Стараемся, чтобы был и памятник, и другие мероприятия по увековечению его памяти.

«Ильгам абый – это тот человек, кто ездил везде, в те места, куда не доходили радио, телевидение, газеты, он объединял, сплачивал наш народ» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Также определено место для памятника нашей легендарной Альфие Авзаловой – он будет стоять с другой стороны филармонии. Надеюсь, что эти два памятника будут установлены и тем самым мы увековечим память наших великих артистов. Ильгама абый я ставлю в один ряд с Тукаем и Сайдашем. Его вклад в татарскую музыку, песенное искусство татар не менее важен.

Примечательно, что имя Тукая сопровождает Ильгама Шакирова на протяжении всей его жизни. Он родился в деревне Яна-Буляк Ворошиловского района ТАССР – ныне это Тукаевский район. Филармония с 26 февраля 1946 года носит имя Габдуллы Тукая, и именно в филармонию пришел работать Ильгам абый. Он одним из первых получил Тукаевскую премию. Жил в доме за памятником Тукаю в одноименном сквере.

Ильгам абый был человеком, который знает поэтику слова, мелодию стихов. Он был исключительно грамотным и эрудированным. Я видел его тетрадь по математике 10 класса, кстати, предмет тогда учили на татарском языке, – великолепный почерк, такое редко встречается у мужчин. Все задания в тетради выполнены на «пять». Очевидно, что у Ильгама абый были соответствующие способности, думаю, из него вышел бы отличный математик.

«Также определено место для памятника нашей легендарной Альфие Авзаловой – он будет стоять с другой стороны филармонии» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он не гнался за достатком, материальное не было для него чем-то важным. Всегда помогал людям, готов был отдать свое имущество нуждающимся. Думаю, и в этом они схожи с Тукаем. Оба служили человеку, человечеству. По-моему, все мы должны придерживаться таких принципов.

Человеческая жизнь не ограничивается датами рождения и смерти. Жизнь может быть очень долгой, если тебя помнят, вспоминают добрым словом. Если потомки возвращаются к твоему творчеству, несут то, что ты сделал, через года в будущее – разве может быть большее счастье? Конечно нет. Мы должны ориентироваться на таких людей, как Ильгам абый.

«Проплываю по 5 километров, каждый день прохожу 10 километров»

– В конце беседы хочется спросить: у вас есть хобби? Чем вы увлекаетесь вне работы? Удается ли вам поддерживать баланс между работой и личной жизнью?

– Спасибо моей семье, они понимают, какая у меня работа. Жена иногда вспоминает, как я привез ее из роддома, высадил с ребенком у подъезда и даже в квартиру не стал поднимать – помчался обратно на работу. Сам я не помню этого момента. Видимо, настолько был поглощен работой. Так что действительно разные бывают ситуации.

В чем же может быть прелесть жизни, если не в гармонии в семье, в понимании с близкими, если ты не идешь радостный на работу и не возвращаешься домой, предвкушая встречу с семьей, теплую домашнюю атмосферу?

Что касается хобби, то это спорт. Я хожу в спортзал. Тренажерный зал – лучший способ снять стресс. Позанимался, выпустил пар, и агрессия, усталость остаются позади. Вместе с физической нагрузкой выводишь из себя весь негатив.

«Спасибо моей семье, они понимают, какая у меня работа. В чем же может быть прелесть жизни, если не в гармонии в семье, в понимании с близкими» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Люблю плавать. На отдыхе на море могу каждый день проплывать до пяти километров. Но на море долго оставаться не люблю, через четыре-пять дней начинаю ерзать, хочется деятельности. Моя семья об этом знает. Также ежедневно хожу пешком, для поддержания здоровья человеку каждый день надо ходить по 10 километров.

Каждые выходные стараюсь ездить к маме. Мы с ней всегда чем-нибудь занимаемся, без дела не сидим, постоянно в движении. Приезжают мои братья, сестры… Живем очень дружно.

Можно устать от тяжелого труда, но если твоя работа приносит только удовольствие, то и усталости не ощущаешь. Каждая твоя победа, каждый успех вдохновляют на покорение следующих вершин. Как я уже говорил, в филармонии работают очень эффективные, деятельные сотрудники. Айдар абый Файзрахманов не знает, что такое отпуск, он постоянно здесь. Таких трудолюбивых у нас около десятка – они работают как заведенные, без остановки. Такими людьми я дорожу, они на вес золота. Благодарю Бога, что нашел таких. На работу иду с радостью и с радостью же ухожу с работы.

Первую часть интервью, приуроченного к 50-летию Кадима Нуруллина, см. здесь.