Кадеты ХМАО из классов с казачьим уклоном переняли опыт Тетюшской школы-интерната

Фото предоставлено Еленой Калашниковой

Тетюшскую кадетскую школу-интернат посетили кадеты из Ханты-Мансийского автономного округа с целью обмена опытом. В течение трех дней ребята были полностью погружены в атмосферу будней тетюшских кадет: сходили в музей и на уроки, приняли участие в соревнованиях по волейболу и футболу, проявили свои навыки в сборке-разборке автомата и строевой подготовке.

«К нам в гости приехали соратники одного из дальних регионов нашей большой России. Думаю, вы достойно проведете время в стенах нашей школы, познакомитесь с легендарным городом Тетюши, с одним из лучших субъектов России — Республикой Татарстан», — обратился к гостям в ходе торжественного мероприятия — Дня открытых дверей, директор кадетской школы-интерната Виль Нуруллин.

Фото предоставлено Еленой Калашниковой

Слова приветствия прозвучали и от заместителя начальника Отдела образования исполкома района Инны Лазаревой.

«Школа, в которую вы приехали, носит имя легендарного человека, почетного сотрудника органов госбезопасности Владимира Хапаева. Наша школа — центр патриотического воспитания. Она одна из лучших в Татарстане. Для тетюшских кадет такого рода встреча первая. Вы поделитесь своим опытом, что-то полезное возьмете и от наших ребят», — сказала Инна Лазарева.

Гости из далекого поселка Нижнесартынский Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа приехали в Тетюши не с пустыми руками. Они привезли сувениры и книги в дар кадетской школе-интернату, а также исполнили казачий танец.

Фото предоставлено Еленой Калашниковой

Педагог Андрей Рогожников рассказал, что в Тетюшах живут его родители, которые 15 лет назад переехали сюда из Воркуты. О том, что в городе есть кадетская школа-интернат, он знал.

«Мы вышли на руководство, договорились о приезде. В нашем поселке Нижнесартынском очень большая школа, в ней учатся около 2,5 тыс. человек, получается, в каждой параллели в среднем по 10-11 классов, среди которых есть кадетские. Они с различным уклоном. В Тетюши приехали кадеты из классов с казачьим уклоном и с уклоном МЧС. Ваши ребята круглосуточно находятся в школе-интернате, у них больше времени и на строевую подготовку, и на физическую. Наши кадеты учатся в общеобразовательной школе. Но, несмотря ни на что, дети быстро нашли общий язык. Основная цель нашей поездки — обмен опытом», — пояснил цель приезда педагог.

Фото предоставлено Еленой Калашниковой