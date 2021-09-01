Кадеты открывшихся в этом году в Казани классов Следкома РФ приняли присягу

В Казанской Ратуше состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты Следственного комитета РФ. Ученики открывшихся в этом году кадетских классов школ №140 и 169 Казани приняли присягу. В мероприятии приняли участие руководитель СУ СКР по РТ Валерий Липский и мэр города Казани Ильсур Метшин.

«Даже если не все из вас выберут работу в следственном комитете или правоохранительных органах, та закалка, то образование, то умение дружить, соблюдать дисциплину и быть внимательным к проблемам других, останутся с вами на всю жизнь», – обратился к школьникам Метшин.

Отметим, что кадетские классы СК РФ в Казани и Татарстане открываются впервые. В кадетских классах ребята будут углубленно изучать историю, право и обществознание.