Кадеты из Татарстана отправятся на Кремлевский благотворительный бал

Татарстанские кадеты отправятся на XI международный Кремлевский благотворительный кадетский бал, который состоится 9 декабря в Гостином дворе в Москве. От Татарстана в бале примут участие делегации трех образовательных учреждений: Елабужского суворовского военного училища МВД России, Казанского юридического института МВД России и Раифского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа.

Проект направлен на воспитание у молодежи гражданской ответственности, национального самосознания и преданности Отечеству, сохранение духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и исторических традиций России. Почетными гостями бала традиционно становятся участники СВО, Герои Советского Союза и Герои РФ, послы дружественных государств и представители дипломатического корпуса.

Патриотический проект «Международный Кремлевский Благотворительный Кадетский Бал» проводится в Москве ежегодно с 2016 года. За это время в нем приняли участие более 35 тысяч детей и подростков со всей России.