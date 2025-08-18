Кадетов Татарстана приглашают присоединиться к Военно-спортивном фестивалю имени Суворова

С 25 по 30 сентября 2025 года в Москве пройдет V Всероссийский военно-спортивный фестиваль имени генералиссимуса А. В. Суворова – масштабное событие, объединяющее спорт, патриотическое воспитание и историческую память. Принять участие в нем могут и кадеты Татарстана, отмечают организаторы мероприятия.

Организует фестиваль АНО «Лига кадетского спорта» при поддержке Минспорта, Минпросвещения и Минобороны России. Событие включено в Единый календарный план Минспорта и Всероссийский сводный календарный план Минпросвещения, а также в план Главного управления культуры Минобороны РФ на 2025 год.

Форум будет посвящен бойцам специальной военной операции, Году защитника Отечества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нём примут участие 3000–3500 воспитанников суворовских и нахимовских училищ, кадетских классов, «Юнармии», казачьих обществ и патриотических объединений со всей России.

Состоятся состязания по семи дисциплинам. Это армейское тактико-стрелковое многоборье, баскетбол, волейбол, спортивное ориентирование, полиатлон, легкая атлетика и футбол.

Ключевые особенности предстоящего события – бесплатное участие (некоммерческий формат, без взносов и продажи билетов), профессиональное судейство, медицинское обеспечение и безопасность, расширенная культурно-патриотическая программа.

Проводится мероприятие в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Оно нацелено на физическое и военно-патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти о подвигах героев России, популяризацию массового спорта среди подростков, выявление талантливых спортсменов и будущих защитников Отечества, уточнили организаторы.