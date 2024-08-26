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Кадетов Татарстана приглашают к участию во Всероссийском военно-спортивном фестивале
Кадетов и воспитанников патриотических клубов Татарстана приглашают принять участие в III Всероссийском военно-спортивном фестивале им. генералиссимуса А.В.Суворова.
Как сообщают организаторы мероприятия – АНО «Лига кадетского спорта», фестиваль пройдет в течение 2024 года в Москве по 7 видам спорта в следующие даты:
- 25-28 сентября: ВФСК ГТО, гандбол, тэг-регби, баскетбол и настольный теннис;
- 23-26 октября: армейский рукопашный бой, самбо, дзюдо, вольная борьба и греко-римская борьба.
Участниками мероприятия могут быть юноши и девушки 12-17 лет, воспитанники силовых ведомств со всех регионов страны: суворовцы, нахимовцы, кадеты, учащиеся кадетских классов, юнармейцы, казачество, воспитанники патриотических клубов.
Также фестиваль является официальным, отличившиеся участники имеют право на присвоение спортивных разрядов.
Все команды-участники поощряются спортивными подарками и тематической литературой для популяризации физкультуры и спорта, привития детям патриотизма и любви к Отечеству.
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