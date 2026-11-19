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Довести суммарную кадастровую стоимость объектов недвижимости до 29 трлн рублей и довести площадь выявленных земельных участков республики до 20 тыс. гектаров – этих целей Татарстан должен достичь до 2030 года, заявила замруководителя Росреестра по РТ Лилия Бурганова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«На сегодняшний день эта суммарная кадастровая стоимость недвижимости составляет 25,8 трлн рублей. База уже солидная, но есть куда расти», – отметила она.

Бурганова рассказала, что для реализации этих задач Правительством РТ и Росреестром республики в мае 2026 года была разработана и подписана дорожная карта в рамках Международного экономического форума «КазаньФорум».

В рамках этой дорожной карты предстоит сформировать полный и точный реестр, выявить земли, пригодные для вовлечения в оборот, расширить охват национальной системы пространственных данных и провести государственную оценку на базе этой системы.