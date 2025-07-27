Кадастровую оценку земельных участков и объектов капитального строительства проведут в РТ

В 2026-2027 годах в Татарстане состоится очередная государственная кадастровая оценка всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории республики. Предполагается, что кадастровая оценка затронет примерно 1,7 млн объектов недвижимости, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

Проведение очередной государственной кадастровой оценки объектов недвижимости является обязательной процедурой, обусловленной требованиями федерального закона от 3 июля 2016 года №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». Согласно документу, кадастровая стоимость устанавливается в регионах России (за исключением городов федерального значения) на четыре года, напомнили в ведомстве.

Предыдущая государственная кадастровая оценка в Татарстане проводилась в 2022 году – тогда процедуру прошло более 1,7 млн земельных участков. В 2023-м в республике завершили государственную кадастровую оценку объектов капитального строительства – были оценены свыше 2,8 млн объектов недвижимости. Результаты данных оценок применяются с 1 января 2024 года.

«Основная цель государственной кадастровой оценки – создание на ее основе налоговой базы для исчисления земельного и имущественного налогов. Кроме того, исходя из данных оценки рассчитывается размер арендной платы за земельный участок (в том числе находящийся в государственной или муниципальной собственности) или компенсация за те земельные участки, которые изымаются для муниципальных нужд», – пояснила начальник отдела кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по РТ Резида Муртазина.

Кадастровая стоимость – полученный на определенную дату результат оценки объекта недвижимости. Кадастровая стоимость определяется на основе рыночной и иной информации, связанной с экономическими характеристиками использования объекта. При расчете может учитываться город и район, в котором расположена недвижимость, ее нахождение в границах зон с особыми условиями использования территории, а также ее состояние.