«Качество жизни меняется в лучшую сторону»: в Апастово прошел фестиваль «Наш двор»

В Апастовском районе состоялся фестиваль добрососедства «Наш двор», который собрал активных жителей и гостей района. Местом встречи стал местный Центральный парк.

В фестивале приняли участие член Штаба общественной поддержки, депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов, секретарь Апастовского местного отделения «Единой России» Айрат Зиганшин. Они рассказали гостям мероприятия о реализации программы «Наш двор», а также о положительных изменениях, которые произошли в республике за последние пять лет

«В нашей республике действует множество федеральных и республиканских программ. Благодаря этим проектам строятся, капитально ремонтируются социальные объекты, обновляются наши территории. В результате этого качество жизни людей сильно меняется в лучшую сторону», – отметил Айрат Зиганшин.

Он также рассказал, что в Апастовском районе благодаря программе «Наш двор» уже благоустроили 22 двора. Поделился Зиганшин и другими результатами развития инфраструктуры муниципалитета.

«По социально-экономическим итогам первого полугодия район занимает 20-е место. Развитие инвестиционной сферы – это важное направление нашей работы. Молочный комбинат, птицефабрика создают новые рабочие места и приводят к экономическому росту. Сегодня планируем создание промышленной площадки площадью 40 га. Разрабатывается проект реконструкции Центрального парка. Также идут переговоры по переработке бумаги, производству яиц. Построен новый детский сад "Экият", построен и открыт футбольный стадион, футбольный манеж, теннисный центр, общежитие аграрного колледжа, духовный центр. Все они сделаны при поддержке республики», – сказал секретарь Апастовского местного отделения «Единой России».

Рассказал он и о поддержке участников специальной военной операции. Так, в районе создали 61 волонтерский пункт, трудятся в них 760 добровольцев. Бойцам на фронт доставили уже 200 тонн гуманитарного груза от муниципалитета. Зиганшин поблагодарил жителей района за поддержку и сплоченность.

Выступил перед апастовцами также представитель Республиканского актива, член Штаба общественной поддержки, депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов.

«Устойчивое развитие, успехи Татарстана мы связываем с именем беспокойного, народного, опытного руководителя республики Рустама Минниханова. Важно сохранять язык, национальность, республику. В республике реализуется более 50 проектов. В республике благоустроено 6 тысяч дворов. В перспективе планируется благоустроить еще 8 тысяч дворов. Все они направлены на то, чтобы сделать жизнь нашего народа более комфортной. Строятся дороги, фельдшерско-акушерские пункты, больницы, дома культуры, школы, парки», – подчеркнул он.

Фестиваль в Апастово завершился церемонией вручения благодарственных писем Рустама Минниханова жителям многоквартирных домов, которые активно участвовали в реализации программы «Наш Двор».

Сразу после фестиваля добрососедства его участники и гости посмотрели выступление Буинского государственного драматического театра и концерт коллективов художественной самодеятельности Апастовского района. Концертная программа прошла в рамках проекта «Лето в Татарстане».

Рядом с площадками фестиваля добрососедства также работали пикетные палатки «Единой России» – агитаторы раздали агитационные материалы в поддержку кандидата от «Единой России» на должность Раиса РТ – Рустама Минниханова.

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». В течение пяти лет Татарстанское региональное отделение партии реализует ее на всей территории республики. Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет.

На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 миллиона татарстанцев, в том числе более 300 тысяч детей.

Материал подготовлен при участии Гузель Хилавиевой

Фотографии предоставлены Гузель Хилавиевой