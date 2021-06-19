Качество жизни, борьба с бедностью, добрососедство: Павлова о темах народной программы ЕР

Повышение качества жизни, борьба с бедностью, расширение соцгарантий для ветеранов боевых действий — такие темы будут включены в народную программу «Единой России». Об этом на XX съезде партии в Москве рассказала депутат Госдумы РФ от РТ Ольга Павлова.

О том, что программа ЕР должна быть по-настоящему народной, на съезде ранее заявил Президент РФ Владимир Путин. Когда основные направления работы будут определены, в регионах стартует обсуждение программы, и каждый житель РФ сможет внести свои предложения в документ.

Комментируя основные направления программы, Ольга Павлова отметила высокую активность татарстанцев, которые в ходе праймериз высказывали свои проблемы и выделяли темы, требующие принятия решений.

«Жители республики стали более вовлеченными: интересуются тем, что сделано, и задают вопросы, которые требуют серьезной проработки, — объяснила она.

Так, часто татарстанцы обращали внимание единороссов на проблемы инфраструктуры. В процессе расширения Казани к городу было присоединено множество поселков. Объединение произошло, однако вопрос инфраструктуры и дорог по-прежнему остается открытым.

«Люди пишут местным властям, а воз и ныне там. Образовался самый настоящий транспортный коллапс. Жители бывших поселков часами добираются в город на работу и обратно. Будем этот вопрос решать», — заметила парламентарий.

Также Павлова указала на необходимость включения в программу таких тем, как повышение качества жизни людей, борьба с бедностью. Необходимо оказывать адресную поддержку каждому обратившемуся, запустить новые меры для поддержки семей с детьми. Кроме того, в следующем созыве Госдумы нужно рассмотреть и принять закон об индексации пенсий работающим пенсионерам, в том числе работающим инвалидам.

Ведется разработка и проекта закона об усилении социальных гарантий для ветеранов боевых действий. По словам парламентария, поправки, сделанные Кабмином, будут включены в него в ближайшее время.

Еще один пункт программы ЕР — благоустройство среды в городах, в том числе направленное на комфортное проживание граждан в многоквартирных домах.

«Это наш законопроект о соседях. <...> Люди должны жить комфортно. Нужно развивать культуру межсоседских отношений. Благоустройство — это не только дворы и хорошая инфраструктура», — подчеркнула Ольга Павлова.