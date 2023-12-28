Качество жизни, БДД и зарплаты строителей: Кабмин РТ утвердил план работы-2024

Правительство Татарстана утвердило план своей работы на 2024 год и отдельно — на его первый квартал. Распоряжения подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В годовой план включено семь вопросов для рассмотрения на заседаниях Кабмина. Это выполнение госзадания на управление по индикаторам оценки качества жизни населения в 2023 году, результаты реализации программы по энергоресурсоэффективности, подведение итогов работы организаций ТЭК и жилищно-коммунального комплекса, а также подготовка к предстоящему отопительному сезону, оценка результатов Татарстана в национальном рейтинге состояния инвестклимата регионов, прогноз социально-экономического развития республики и другие.

К «важнейшим вопросам, по которым необходимо принятие постановлений», отнесено 49 пунктов. Они касаются разных сфер жизни республики: утверждения минимального потребительского бюджета, прожиточного минимума, среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда в стройотрасли, норматива чистого дохода от реализации продукции ЛПХ, реестра публичных приоритетов на 2024 год, изменений в госпрограмме по развитию сельхозотрасли, разработки прогноза социально-экономического развития РТ на 2025-2027 годы и другие.