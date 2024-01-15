Качество воздуха в промышленной зоне Нижнекамска соответствует норме

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Атмосферный воздух в границах санитарно-защитной зоны «Нижнекамскнефтехима» соответствует нормам: за весь 2023 год превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) по контролируемым веществам не выявлено. Таковы итоги мониторинга качества атмосферного воздуха, проведенного лабораторией и стационарными постами экологического контроля НКНХ и специалистами независимых лабораторий. Предприятие выпускает продукцию в непрерывном режиме, и контроль воздействия на окружающую среду также происходит без перерывов и выходных. Всего в прошлом году выполнено 1 507 879 исследований, в том числе 266 260 — в IV квартале.

Состояние атмосферного воздуха на территории нефтехимического гиганта контролируют с помощью пяти стационарных постов. Они работают в автоматическом режиме, анализ проводится каждые 20 минут.

Кроме того, в распоряжении экологов есть передвижной пост системы мониторинга. Мобильная лаборатория оборудована автоматическими газоанализаторами, замеры проводятся по графику, а также в периоды смены режима работы производств. Экологический срез ведется на 12 точках контроля по 19 ключевым показателям, в том числе в пределах и на границах санитарно-защитной зоны предприятия, при наступлении неблагоприятных метеоусловий.

Газоанализаторы настроены на уровень предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе сероводорода, аммиака, оксидов азота, диоксида серы, углерода оксида, ароматических углеводородов и других химических веществ. Во всех случаях превышения ПДК по контролируемым веществам не выявлены. Результаты анализов передаются автоматически в систему экологического мониторинга Министерства экологии и в надзорные органы.

Информация с результатами мониторинга окружающей среды размещается также на официальном сайте «Нижнекамскнефтехима» в разделе «Экомониторинг». На странице еженедельно приводятся средние показатели замеров атмосферного воздуха по контролируемым веществам, а также соотношение содержания веществ в воздухе относительно уровня ПДК. Также данные по экомониторингу публикуются на видеостене в Парке нефтехимиков и на видеоэкране у административного здания «Нижнекамскнефтехима».

«Нижнекамскнефтехим» за последние пять лет снизил количество отходов, размещаемых на собственном полигоне захоронения, более чем на 70%. Сегодня более 65% образующихся отходов передается на утилизацию. Потребление свежей речной воды для нужд предприятия сократилось на 19%, а сброс сточных вод — на 14%. Внедряются новые технологии, реконструируются имеющееся мощности и уже несколько лет ведется активное сотрудничество с Росприроднадзором.

Второго февраля 2022 года в рамках рабочей поездки главы ведомства Светланы Радионовой в Нижнекамск было подписано соглашение о реализации природоохранных мероприятий на сумму 6,8 млрд рублей. Документ закрепляет решения, нацеленные на снижение воздействия на окружающую среду. Ключевыми направлениями являются снижение потребления речной воды, уменьшение влияния на атмосферный воздух и внедрение новых современных технологий по улучшению эффективности систем очистки стоков и обращения с отходами.

В число основных проектов входят рекультивация илонакопителей в районе села Борок, третий этап реконструкции биологических очистных сооружений (БОС) и полигона захоронения промышленных отходов, строительство локальных очистных сооружений и установки обезвреживания жидких отходов на новом этиленовом комплексе ЭП-600, строительство факельной системы с бездымным сжиганием.