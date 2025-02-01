«Качество волейбола в Питере поднимается». Алекно о матче с казанским «Зенитом»

Фото: zenit-kazan.com

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно поделился комментариями после матча с «Зенитом-Казань» (1:3).

По словам тренера, игра выдалась зрелищной, а качество игры у петербургской команды повысилось.

«Не получилось, потому что проиграли. Я думаю, все получили удовольствие от игры. Считаю, что качество волейбола в Питере чуть-чуть поднимается. Вот это для меня важно», – сказал Алекно.

Также функционер рассказал, насколько значимо для него возвращение в Казань.

«Много лет здесь отдал этому клубу. В общем-то, важно. Все важно. И играть здесь хорошо. Победили бы - вообще было бы супер. Но Казань сегодня сильна, нечего говорить. Сильна, укомплектована мощью. Поэтому тяжело с ними. Класс игроков высокий. Знают, как побеждать в тяжелые моменты. Кажется, очко в очко, в концовке раз-раз, но они знают, как сделать, чтобы уйти вперед. Волейбол-то такая же игра, как и другие виды спорта. Ты делаешь больше ошибок – ты проигрываешь», – заявил Владимир Алекно.