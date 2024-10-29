Качество топлива на АЗС и нефтебазах проверят в Татарстане

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В Татарстане начался месячник по мониторингу качества моторного топлива. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ «Управление рационального использования ТЭР».

На основании распоряжения Кабинета Министров РТ проверки будут проводиться на объектах розничной и оптовой торговли горючим — автозаправочных станциях и нефтебазах.

Проверяющие отберут пробы бензина и дизельного топлива, после чего исследуют их в аттестованной лаборатории по семи показателям.

Результаты проверок будут переданы владельцам АЗС. Однако если окажутся выявлены грубые или повторные нарушения, информацию передадут в контрольно-надзорные органы.

В общей сложности в ходе месячника предполагается отобрать примерно 330 проб более чем на 100 АЗС.