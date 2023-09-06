Качество строительства обхода Нижнекамска и Челнов за год проверили более 7 тыс. раз

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

За восемь месяцев этого года проведено более 7 тыс. лабораторных исследований дорожных материалов, используемых при строительстве обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«С начала 2023 года сотрудники лабораторий провели более 3 тыс. испытаний по изучению конструкции дорожной одежды, свыше 230 исследований по грунту и около 4 тыс. испытаний на участках строительства мостовых сооружений», – говорится в сообщении.

По дорожной части самое большое количество лабораторных испытаний проведено по исследованию щебня, песка и песчано-гравийной смеси. В лабораториях также проверяют состав асфальтобетонных смесей.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

По мостовым сооружениям основные исследования проведены в части изучения свойств бетона и бетонных смесей, в том числе прочности, морозостойкости, водонепроницаемости, удобоукладываемости.

Контроль на всех этапах строительно-монтажных работ позволяет исключить применение некачественных материалов и нарушение технологии производства, отметили в ведомстве.

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов строится в рамках скоростного маршрута Казань – Екатеринбург и войдет в состав трассы М12 «Восток». Его протяженность составит 81 км.