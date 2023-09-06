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Качество строительства обхода Нижнекамска и Челнов за год проверили более 7 тыс. раз
За восемь месяцев этого года проведено более 7 тыс. лабораторных исследований дорожных материалов, используемых при строительстве обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«С начала 2023 года сотрудники лабораторий провели более 3 тыс. испытаний по изучению конструкции дорожной одежды, свыше 230 исследований по грунту и около 4 тыс. испытаний на участках строительства мостовых сооружений», – говорится в сообщении.
По дорожной части самое большое количество лабораторных испытаний проведено по исследованию щебня, песка и песчано-гравийной смеси. В лабораториях также проверяют состав асфальтобетонных смесей.
По мостовым сооружениям основные исследования проведены в части изучения свойств бетона и бетонных смесей, в том числе прочности, морозостойкости, водонепроницаемости, удобоукладываемости.
Контроль на всех этапах строительно-монтажных работ позволяет исключить применение некачественных материалов и нарушение технологии производства, отметили в ведомстве.
Обход Нижнекамска и Набережных Челнов строится в рамках скоростного маршрута Казань – Екатеринбург и войдет в состав трассы М12 «Восток». Его протяженность составит 81 км.
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