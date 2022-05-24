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Ру Тат
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Общество
24 мая 2022  12:49
Наталья Рыбакова

Качество отопительного сезона оценят в Татарстане по итогам опроса населения

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Опрос населения на тему удовлетворенности отопительным сезоном в 2021-2022 в Татарстане запустила сегодня ассоциация «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ». Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации, член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ».

«Есть определенные условия для подачи тепла, органы местного самоуправления принимают решение о начале и окончании отопительного сезона. Сегодня на улице холодно, и жители жалуются, что они мерзнут. Когда на улице тепло, люди сообщают, что нужно отключить тепло. Всегда нет золотой середины по этому вопросу», — сказал он.

В связи с этим ассоциация «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» запустил опрос о качестве прошедшего отопительного периода в Татарстане. В числе его основных тем — состояние общедомовых приборов учета, отопительных труб, качество теплоснабжения, температурный режим, наличие узлов погодного регулирования, способы оплаты и другие. Ответить на вопросы люди могут по ссылке.  По итогам опроса, вся собранная информации будет доведена до органов власти и профильных министерств и ведомств республики.

#отопительный сезон
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