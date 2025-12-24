news_header_top
Общество 24 декабря 2025 19:58

Качество оказания услуг проверили в 78 образовательных организациях Татарстана

Качество оказания услуг в этом году проверили в 78 государственных образовательных организациях Татарстана. По результатам независимой оценки специалисты отметили положительную динамику, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Качество оказания услуг оценили в 69 школах и девяти нетиповых образовательных учреждениях республики», – уточнили в министерстве.

Независимая оценка качества условий оказания услуг образовательными организациями – одна из форм общественного контроля. Принять участие в оценке может каждый житель Татарстана.

Работа оценивается по пяти критериям – открытость и доступность информации об организации, комфортность условий предоставления услуг, доступность услуг для инвалидов, доброжелательность и вежливость работников организации, удовлетворенность условиями оказания услуг.

С результатами исследования можно ознакомиться на официальном сайте Министерства образования и науки РТ, а также на сайте bus.gov.ru.

