Качество и стиль: в Казани открылся дилерский центр OMODA & JAECOO

Ослепительные огни прожекторов и вывесок разогнали сумерки, подступающие к комплексам напротив Агропарка, по дублеру проспекта Победы эхом понеслись тяжелые электронные биты и в здании №194/1 началась настоящая гала-вечеринка — так стартовало официальное открытие крупнейшего в Казани дилерского центра OMODA & JAECOO, представленного компанией «ТрансТехСервис».

Администратор провожала гостей к гардеробу, рядом с которым расположена небольшая лаундж-зона с уютными диванчиками, столиками и отличным видом на шоурум. Его площадь рассчитана на демонстрацию восьми машин. На подиуме красовались серо-зеленый кроссовер JAECOO J7, словно созданный для стритрейсинга спортивный красный седан S5 GT и голубой кроссовер OMODA C5.

Философия брендов OMODA и JAECOO заключается в создании автомобилей, которые сочетают в себе инновации, качество и стиль, становятся не просто средством передвижения, но и связующим звеном между людьми и современными технологиями.

«Кроссовер C5, — отметил начальник автосалона Иван Бубнов, — представлен в новом центре в максимально возможной цветовой палитре и доступен в пяти комплектациях».

«Основная категория водителей, предпочитающих JAECOO, — семейные люди, которые нередко пересаживаются на JAECOO с известных премиальных брендов. Сдают автомобили в трейд-ин, получают дополнительную выгоду и с удовольствием пользуются новыми авто», — рассказал Иван Бубнов, демонстрируя вместительный футуристический салон J7.

S5 GT же, по словам начальника центра, считается одним из наиболее популярных седанов в своем классе и единственным, который используется с GT-версией.

«Эти машины предпочитают люди, которые любят скорость. У S5 GT индивидуальная двухпоршневая тормозная система, объем двигателя — 1,6 литра, мощность — 150 лошадиных сил с хорошим крутящим моментом. Тормозит она превосходно», — рассказал начальник автосалона, порекомендовав обязательно испытать эту машину на тест-драйве.

Иван Бубнов поделился, что примерно в апреле в продаже появится JAECOO J8. Модель большего размера, с обшитым натуральной кожей салоном и более премиальным внешним видом. При этом ценник у автомобиля будет всё таким же доступным.

Как только темнота сгустилась за огромными панорамными окнами автосалона, над стройными рядами стоек отдела продаж и ресепшеном зажглась вечерняя подсветка. Огни неоном расчертили потолок и пол, над которым вовсю клубился туман из дым-машины. Стало еще более атмосферно и уютно.

Пока локацию готовили к открытию, менеджеры уже начали консультировать первых потенциальных клиентов. Помимо продажи и обслуживания автомобилей в дилерском центре также предоставляются услуги по автострахованию, автокредитованию и трейд-ин. Для владельцев автомобилей с пробегом любой модели, желающих приобрести новые автомобили брендов OMODA и JAECOO, предусмотрены выгодные условия на покупку, а также привлекательные предложения от дистрибьютора и автосалона.

«Новый центр полностью переделан под стандарты OMODA и JAECOO, он является одним из самых больших дилерских центров этих брендов в Казани. Место замечательное, здесь очень высокая покупательская проходимость, удобно подъезжать к центру, для посетителей предусмотрена просторная парковка. Есть огромный сервисный центр, где более десяти подъемников, что позволяет клиентам обслуживать авто без долгих ожиданий в очереди», — пояснил Иван Бубнов.

Сервисный центр располагает 15 постами, оснащенными полным комплектом спецоборудования и всеми инструментами, необходимыми для диагностики, обслуживания и ремонта машин. Есть две современные автомойки, есть также цех кузовного ремонта.

Когда всё было готово, Иван Бубнов поднялся на сцену, чтобы приветствовать гостей. Собравшихся ждал небольшой концерт и консультация казанского таролога, который помогал желающим с выбором марки авто и цвета исходя из даты их рождения.

Всё, начиная от выбора места для расположения дилерского центра OMODA & JAECOO, его оформления и подбора персонала и заканчивая организацией празднества в честь его открытия, оказалось сработано «ТрансТехСервис» по высшему, элитному разряду. Что, впрочем, вполне соответствует статусу этого регионального дилера, входящего в десятку ведущих автомобильных компаний России.

Адрес автосалона: г. Казань, пр. Победы, д. 194/1.

Задать вопросы и получить информацию можно по телефону 8 (843) 517-22-75 и на сайтах https://omoda-tts.ru/ и https://www.jaecoo-tts.ru/.

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Фото предоставлены пресс-службой УК «ТрансТехСервис».