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Ру Тат
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Общество
24 октября 2022  18:11

Качество бензина на АЗС и нефтебазах Татарстана проверят до конца ноября

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Месячник по мониторингу качества моторного топлива, продаваемого на АЗС и нефтебазах стартовал в Татарстане 24 октября. На основании распоряжения Кабмина РТ до конца ноября будут проверены несколько сотен объектов розничной и оптовой торговли горючим — АЗС и нефтебазы. Об этом сообщает пресс-служба Управления рационального использования ТЭР.

«Проверяющие отберут пробы бензина и дизельного топлива и исследуют их в аттестованной лаборатории. Топливо проходит проверку в объеме контрольного анализа по семи показателям», - говорится в сообщении.

Результаты проверок передают владельцам АЗС. А в случае грубых и повторных нарушений — в контрольно-надзорные органы.

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