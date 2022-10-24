Качество бензина на АЗС и нефтебазах Татарстана проверят до конца ноября

Месячник по мониторингу качества моторного топлива, продаваемого на АЗС и нефтебазах стартовал в Татарстане 24 октября. На основании распоряжения Кабмина РТ до конца ноября будут проверены несколько сотен объектов розничной и оптовой торговли горючим — АЗС и нефтебазы. Об этом сообщает пресс-служба Управления рационального использования ТЭР.

«Проверяющие отберут пробы бензина и дизельного топлива и исследуют их в аттестованной лаборатории. Топливо проходит проверку в объеме контрольного анализа по семи показателям», - говорится в сообщении.

Результаты проверок передают владельцам АЗС. А в случае грубых и повторных нарушений — в контрольно-надзорные органы.