Качественная почвообработка: аграриям Татарстана предложили высокопроизводительные бороны

Фото: предоставлено ООО «АРТ»

При освоении залежных земель роль высокопроизводительной техники невозможно переоценить. В этом контексте собственники аграрных предприятий неоднократно сталкивались с вопросом выбора агромашин, способных обеспечить оптимальную обработку почвы, создание благоприятных условий для роста растений и повышения производительности. Сегодня мы поделимся с вами опытом эксплуатации тандемных дисковых борон серии DX от Ростсельмаш, которые прочно зарекомендовали себя в фермерских хозяйствах как достойные помощники.

«Тандемные дисковые бороны (Х-образной конструкции) предназначены для окультуривания залежных земель (целины), обработки паров, подготовки поля к пару или посеву, заделки пожнивных остатков и удобрений в почву. Непревзойденные результаты при обработке полей, позволяет достигать ряд технологических решений в конструкции этой бороны: плавающая сцепка обеспечивает равномерную обработку полей, а также защищает подшипники и диски от стрессовых нагрузок при наезде на камни.

Нагрузка на дисковые лезвия позволяет с легкостью проникать в почву при любых условиях. В конструкции бороны использованы передние диски с вырезами, для лучшего заглубления и сцепления с почвой, задние — гладкие, для выравнивания почвы. Для надежной работы и продолжительной эксплуатации предусмотрена толщина дисков 8 мм. Защитные пластины предохраняют их от попадания камней, стерни и грязи, продлевая срок службы» — говорит о преимуществах бороны Станислав Абашин, руководитель сервисной службы компании АРТ, официального дилера Ростсельмаш в Татарстане.

«Если же говорить о стальных проставках, то они выполнены из высокопрочной стали и позволяют производить затяжку дисковой батареи с усилием до 4339 Н▪м, что обеспечивает надёжную фиксацию дисков. При работе бороны не требуется периодическая регулировка батарей. Самоориентирующиеся подшипники на дисковых батареях Т2-215, используемые в боронах Ростсельмаш, считаются лучшими в индустрии, они выдерживают радиальные нагрузки до 10,5 тонн при 33 оборотах в минуту» — отмечает он.

Следует отметить, что за счет большой ширины захвата дисковых борон увеличивается скорость обработки. А с установленной на трактор системой Агротроник Пилот 1.0 электроруль можно существенно снизить расход топлива и увеличить сменную выработку, за счет точного, до 2,5 см, позиционирования бороны и исключения перекрытий.

Аграриям республики Татарстан еще только предстоит попробовать в деле тандемные дисковые бороны серии DX, но выводы можно делать и сейчас, опираясь на опыт применения техники в соседних регионах. Например, в Удмуртии бороны Ростсельмаш давно оценены по достоинству. Более 30 широкозахватных борон серии DX каждую весну и осень трудятся на поле, выполняя все необходимые работы.

Руководитель предприятия «АгроНива» Юкаменского района Рамиль Бузиков бороной доволен, ею в полях за короткое время выполняют всю зяблевую обработку, а это порядка 2000 га.

«Трактор Ростсельмаш 2375 с бороной RSM DX-850/880 выходит в поле каждый день, когда позволяет погода. Для достижения максимальной выработки трудятся два тракториста в две смены. Выработка у нас в день выходит от 100 га и более. Благодаря высокой производительности выполняем все поставленные нами задачи», – рассказал он.

Обработка полей тандемными дисковыми боронами серии DX способствует повышению плодородия почвы и позволяет снизить расходы на выращивание сельхозкультур.

В дополнение следует отметить и другие немаловажные преимущества — доступность запасных частей и расходных материалов, присутствие официального дилера Ростсельмаш в Республике Татарстан на базе компании «АРТ».

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