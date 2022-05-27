Качаловский театр приглашает на премьеру спектакля «Ревизор» по комедии Гоголя

10 и 11 июня – под занавес 231-го сезона – Казанский академический театр им. Качалова представит премьерный спектакль по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». Постановщиком выступил худрук театра Александр Славутский.

Написанная в 1836 году, эта пьеса вот уже два столетия не сходит с театральных подмостков, оставаясь одним из самых значимых явлений русской драматургии. Комедия о чиновниках уездного города, принявших за ревизора молодого повесу без гроша в кармане, и сегодня звучит современной историей о неизбежной необходимости человека держать ответ за содеянное, разговором о душе, о стране, о жизни.

Спектакль Александра Славутского — это прежде всего размышление о собственной совести, которая все равно проснется и спросит каждого из нас о том, как мы прожили свою жизнь:

«Я убежден, что Гоголь писал не просто комедию, он написал беспощадную правду о человеке, о грехе и покаянии, о душе человеческой, о совести, о жизни и смерти, о том, что за все придется платить. Мы, к сожалению, живем так, как будто вечны, как будто не придется отвечать за свои поступки перед самым строгим судьей — совестью своей. И Гоголь предупреждает нас об этом, заставляя судить, прежде всего, самих себя», – отметил он.

Зрителей ждет метафоричная, как всегда, сценография Александра Патракова, световое решение одного из лучших в стране художников по свету — петербуржца Дениса Солнцева, в изготовлении костюмов участвовала выпускающая в Качаловском уже не первый спектакль известный дизайнер Екатерина Борисова.

Но главное, конечно же, это актерский ансамбль: в спектакле заняты народные артисты Татарстана Илья Славутский, Елена Ряшина, Марат Голубев, артисты Павел Лазарев, Алена Козлова, Виктор Шестаков, Ксения Храмова, заслуженные артисты Татарстана Алексей Захаров, Александр Малинин, Илья Скрябин, Ирина Вандышева, Надежда Ешкилева, артисты Владимир Леонтьев, Николай Чайка, Георгий Логинов и другие.

Возрастное ограничение — 12+.

Фото: пресс-служба Казанского академического русского Большого драматического театра имени В.И. Качалова