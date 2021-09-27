Качаловский театр представит в Санкт-Петербурге спектакль «Глумов»

Труппа Казанского академического русского большого драматического театра имени Качалова представит в Санкт-Петербурге спектакль режиссера Александра Славутского «Глумов» по пьесе Александра Островского. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил художественный руководитель — директор театра, народный артист РФ и РТ Александр Славутский.

«Мы приглашены театром-фестивалем „Балтийский дом“ выступить на их площадке. Представим спектакль „Глумов“ 10 декабря этого года в рамках фестивальной истории театра», — рассказал Славутский.

«Глумов» — современная история в двух действиях по пьесе «На всякого мудреца довольно простоты». Она повествует о лицемерном мире больших государственных деятелей в глазах маленького человека, о сильной, но одинокой личности.