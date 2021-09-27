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Ру Тат
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27 сентября 2021  20:18
Лиля Шайхутдинова

Качаловский театр представит в Санкт-Петербурге спектакль «Глумов»

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Труппа Казанского академического русского большого драматического театра имени Качалова представит в Санкт-Петербурге спектакль режиссера Александра Славутского «Глумов» по пьесе Александра Островского. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил художественный руководитель — директор театра, народный артист РФ и РТ Александр Славутский.

«Мы приглашены театром-фестивалем „Балтийский дом“ выступить на их площадке. Представим спектакль „Глумов“ 10 декабря этого года в рамках фестивальной истории театра», — рассказал Славутский.

«Глумов» — современная история в двух действиях по пьесе «На всякого мудреца довольно простоты». Она повествует о лицемерном мире больших государственных деятелей в глазах маленького человека, о сильной, но одинокой личности.

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