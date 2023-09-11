Качаловский театр откроет Дни культуры Татарстана в Беларуси

Казанский академический русский Большой драматический театр имени В. И. Качалова откроет Дни Республики Татарстан в Республике Беларусь. Первый показ состоится завтра, 12 сентября. События на пресс-конференции в национальном пресс-центре в Минске анонсировал заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«Мы с искренним, большим удовольствием у вас в гостях. И хочется отметить, что наша программа, наверное, самая обширная за последние годы, где бы мы ни проводили Дни Татарстана. Одним из ключевых событий станут гастроли нашего лучшего драматического театра, которые откроют Дни культуры 12-го числа», — отметил спикер.

Художественный руководитель театра, народный артист России и Татарстана Александр Славутский подчеркнул, что за плечами Качаловского театра уже 233 отыгранных сезона, это один из старейших театров Поволжья.

«Радостно, что мы здесь, на гастролях, и не просто на гастролях, как сейчас принято, два-три дня, а целых 15 дней. Это очень много по нынешним временам. А почему так много? Мы можем себе позволить, потому что наша власть понимает, что вкладывать деньги в искусство — это вкладывать деньги в генофонд народа. Я имею в виду Раиса Татарстана Рустама Минниханова», — сказал Славутский.

Белорусскому зрителю казанские артисты покажут последнюю премьеру прошлого сезона — гоголевский «Ревизор». «Если мы играем Гоголя и на спектакле „Ревизор“ люди слезы вытирают, то это говорит о том, что мы относимся к драматургии и к людям очень серьезно. Это великая трагедия, которую написал Гоголь о России», — заявил худрук театра.

Помимо «Ревизора», будет представлен спектакль «Женитьба Фигаро». «Это огромное полотно, красивый спектакль. Мы его играли во Франции. Собрались ехать в Пекин, но тут объявили коронавирус, но мы еще вернёмся. Китайцы ждут нас. Мы были у них на гастролях, „Пиковую даму“ возили. И всё остальное свозим», — раскрыл планы театра Славутский.

Будет сыгран и «Скрипач на крыше» — американский мюзикл по русской драматургии еврейского автора.

«Минск очень, очень пострадал от этих <...> дел. И вообще спектакль не столько о еврейском населении, сколько о достоинстве, национальном достоинстве человека. Сегодня ничего более важного нет, потому что дружба между Россией и Беларусью говорит о том, что мы понимаем друг друга, стоим спина к спине», — поделился своим видением Славутский.

Казанские артисты также покажут спектакль-концерт «Когда зажгутся фонари», который родился из поездок в Марсель, постановку из мировой классики «Бал воров» и водевиль «Пыль в глаза».

Дни культуры Республики Татарстан пройдут с 11 по 14 сентября в Республике Беларусь. За это время состоится открытие знаковых выставочных проектов, Дни кино, концерты мастеров искусств с участием исполнителей и коллективов Татарстана.

В рамках обмена опытом пройдет круглый стол по теме «Создание условий для развития народных ремесел» и работа группы реставраторов. Также будет представлена выставка изделий декоративно-прикладного искусства и авторских работ ведущих мастеров национальных художественных промыслов Татарстана.