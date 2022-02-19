Кабыш: Когда США вошли в Афганистан, думали, будет как в 80-е, но вышло еще хуже

Председатель татарстанской организации Союза ветеранов Афгана Евгений Кабыш оценил события, произошедшие в Афганистане в 2021 году. В интервью Андрею Кузьмину для «Татарстан-24» он отметил, что произошедшее было еще хуже ситуации, сложившейся в 80-е годы.

«Когда американцы вошли в Афганистан, наши ребята говорили, что повторится такая же война, как и в 80-е, так и получилось, даже еще хуже. Советские войска вошли организованно и также вышли. Американцы вошли на почве борьбы с терроризмом, но бежали как трусы, а считаются самой сильной армией планеты», — заявил он.

Напомним, что 15 февраля исполнилось 33 года с момента вывода советских войск из Афганистана.