Археоптерикс размером с курицу: в Казанском Кремле развеяли мифы «Парка Юрского периода»

В Казанском Кремле открылась выставка Вятского палеонтологического музея «Древний мир». Здесь можно увидеть, какими были яйца динозавров, узнать, что археоптерикс похож на курицу, удивиться щекастым ящерам и их третьему глазу. Словом, пролистать 500 млн лет эволюции живого мира от зарождения первых существ.

На выставке представлены как подлинные черепа и скелеты, так и слепки энциклопедических находок в Германии, вошедшие в учебники по всему миру, яйца динозавров, их зубы

Фото © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Сейчас где-то в Канаде есть представители нашей отечественной фауны»

«Древний мир» – выставка окаменевших ископаемых живых существ из коллекции Вятского палеонтологического музея разместилась в Музее естественной истории Татарстана на территории музея-заповедника «Казанский Кремль». В лекционном зале разметили около полусотни экспонатов, рассказывающих о живых существах планеты Земля с момента их зарождения и на протяжении последующих 500 млн лет. Представлены как подлинные черепа и скелеты, так и слепки энциклопедических находок в Германии, вошедшие в учебники по всему миру, яйца динозавров, их зубы.

«Мы постарались представить наиболее яркие, эффектные и значимые находки в области палеонтологии. Задача была показать максимально ярко и доступно широкой аудитории многообразие и величие что ли ранее существовавшего животного мира. В фондах нашего музея есть уникальные экспонаты – как оригинальные предметы, так и копийные экспонаты, но даже копии уникальные – из разных точек земного шара. На сопроводительных этикетках посетители заметят, что здесь представлены находки из России, из Канады, из США, из Китая, из Австралии, из Германии. Когда музей только-только начинал свою работу и развивался, у нас была широко развита обменная практика. Возник музей на базе находок, сделанных в Кировской области на Котельничском местонахождении. Мы делали копии с наших находок, отправляли их зарубеж, а в обмен получали копии находок с их территории. Таким образом, сейчас, например, где-то в Канаде есть представители нашей отечественной фауны, а в фондах нашего музея есть уникальные копийные предметы из Северной, Южной Америки», – рассказал директор Вятского палеонтологического музея Алексей Торопов.

Алексей Торопов: «Мы постарались представить наиболее яркие, эффектные и значимые находки в области палеонтологии» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Самые большие экспонаты – слепки черепов тираннозавра и трицератопса

В коллекции палеонтологов с Вятки (сейчас это город Киров) более 2000 экспонатов. Музей удачно соседствует на одном из этажей здания с местным театром кукол, в экспозиции там удается разместить около половины фондов. Слепки с подлинных находок делает собственный палеоскульптор – палеореконструктор.

«На скелет наносится специальный латекс, который повторяет не только основную форму, но и все трещины, всю структуру. Если затем хорошо покрасить такой слепок, даже специалисту бывает трудно определить, где натура, а где копия. И многие, действительно уникальные экспонаты, показываются в копиях, а натура находится в специальных фондохранилищах, чтобы не разрушилась. В основном слепки выполнены их полимерного пластика. Благодаря нашему обменному фонду мы обмениваемся с музеями мира. Конечно, у нас в музее выставляются и сами подлинные находки, но, например. тиранозавр, трицератопс, понятно, – это находки из США, поэтому практически во всех музеях Европы, не только у нас, они выставляются их копии. А сама находка обычно остается там (в том музее, стране – прим. Ред.), где была найдена», – рассказал научный сотрудник Вятского палеонтологического музея Владимир Масютин, который в день открытия провел для первых посетителей экскурсию по выставке.

Самые большие экспонаты выставки – те самые слепки черепов тираннозавра и трицератопса длиной около 1,2 метра – в то же время и самые необычные для Казани Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

К слову, самые большие экспонаты выставки – те самые слепки черепов тираннозавра и трицератопса длиной около 1,2 метра – в то же время и самые необычные для Казани. В Музее естественной истории РТ подобных экспонатов нет. Как, например, и так называемый энциклопедический слепок знаменитого археоптерикса, найденного в Германии. Даже в экспозиции самого Берлинского музея, которому принадлежит подлинник, выставлен именно слепок, а не копия – натура хранится в специальном фондохранилище с постоянной температурой и влажностью, и увидеть именно ее можно очень редко. Но удивительнее всего оказывается для посетителей размер археоптерикса: он, как видят они на выставке, был не громадный летающий монстр, а не больше курицы.

«Существо не плавало, как рыба, а скорее напоминало подводный танк»

В одной из витрин представлены живые существа с забавным названием – «проблематичные ископаемые». Все дело в том, что когда их впервые обнаружили, не могли понять, то ли это медузы, то ли растения, либо они относятся к какому-то типу животных. Проблематичные – в смысле сложности классификации и отнесения к какой-либо известной группе живых существ.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Сейчас мы уже знаем, как эти животные выглядели, передвигались, чем питались, но название группы так и осталось – проблематичные животные. Их возраст – более 600 млн лет. Трудно представить, что такое миллионы лет. Такие знаменитые динозавры как тираннозавр рекс, трицератопс жили 70 млн лет назад. Прямые предки человека появились 2 млн лет назад. А человеку как виду всего лишь 40 тысяч лет. Можно теперь представить, на сколько древние животные здесь представлены, на сколько древний мир, который зародился еще миллиарды лет назад», – подчеркнул Владимир Масютин.

Привезли вятские музейщики также трилобитов – далеких-далеких предков насекомых, у которых, как у нынешних, уже много миллионов лет назад были сложные фасеточные глаза. Они передвигались, перетирая пищу, но в конечном счете вымерли. Увидят посетители древнюю бесчелюстную рыбы – панцирную. Сверху и снизу у нее, как у черепахи, панцирь, вместо плавников, как крылья у самолета, – ласты.

Владимир Масютин: «Эволюция шла, появились хрящевые рыбы – древние акулы, вымирает в дальнейшем и неуклюжая панцирная рыба, вымирают и ракоскорпионы» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Единственное место, которое у них было не защищено, - хвост. Он был чешуйчатым, существо размахивало им, благодаря чему могло подняться и опуститься – то есть не плавало, как современная рыба, а скорее напоминало подводный танк. Это все нужно было, чтобы спасаться от хищников, которые в то время жили – так называемых ракоскорпионов. Эволюция шла, появились хрящевые рыбы – древние акулы, вымирает в дальнейшем и неуклюжая панцирная рыба, вымирают и ракоскорпионы», – рассказал сотрудник Вятского музея.

«У парейазавров третий глаз не моргал, он вообще не видел»

Отдельно представлена вайя (условно листок, веточка) ископаемого папоротника. Это находка экспедиции 2021 года, которой кировские палеонтологи очень гордятся. А еще больше – семиметровым ихтиозавром, который пока расчищается до выставочного образца в лаборатории, а на выставке представлен двухметровый скелет самки ихтиозавра с детенышем внутри – этому виду было присуще яйцежиоврождение.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Раскопки – это не значит, что мы сразу выкопали целый объект, кость или скелет. Сначала в грунте видно лишь несколько косточек, а весь скелет уходит в берег. Наша задача – аккуратно изъять его кирками, кисточками, шилами. затем в лаборатории мы препарируем находку – тонкими иголочками расчищаем породу, не задев кости, причем кости мягче, чем породы, приходится пропитывать специальными смолами, клеем для того, чтобы зафиксировать. В дальнейшем выставляем в экспозицию. На скелет около метра длиной ушло полтора года препарации – каждый день сидеть, очищать скелет от породы», – объяснил Владимир Масютин.

Знакомство с еще одними удивительными существами ждет на выставке – парейазаврами или щекастыми ящерами. Это существа пермского периода, они жили за 30 млн лет до динозавров. Свое название они получили потому, что у них были вытянутые рожки - щеки. А еще у парейазавров можно проследить несколько примитивных признаков. Например, на лбу, между и чуть выше глаз у них есть еще одно отверстие – третий, теменной глаз или по-научному пинеальное отверстие.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«У людей тоже есть третий глаз: когда рождается ребенок, просят быть очень осторожными с его лбом, там находится так называемый родничок (неокостеневший участок свода черепа, состоящий из остатков перепончатого скелета и соединяющий кости черепа новорождённых – прим. Ред.). У парейазавров третий глаз не был глазом в полном понимании – он не моргал, у него не было ресничек, он вообще не видел, это был орган чувств, который сразу контактировал с мозгом и был покрыт кожицей. Либо он отвечал за терморегуляцию, либо он им чувствовал запах. У них и нос был устроен по-другому: носовое отверстие выходило сразу за зубами – он не могли сразу и жевать, и дышать, они рвали пищу и сразу глотали, иначе бы задохнулись. А еще среднее ухо у этих животных находилось на нижней челюсти – слышали вибрацией челюстями, небом», – рассказал экскурсовод.

В эру динозавров одними из первых поднялись в воздух ящерицы

Эра динозавров, подчеркнул он, наступила в конце Пермского периода из-за резкого потепления климата. Тогда это стало глобальной катастрофой – вымерло практически 92% всей морской флоры и фауны, 87% наземной флоры и фауны.

В эру динозавров одними из самых первых поднялись в воздух после насекомых текодонты – небольшие, условно говоря, ящерицы. У одних из них вырастают перепонки, как у летучих мышей, у кого-то чешуйки сверху, у кого-то ложные ребра. Планировать с ветки, еще не летать, они могли. В воздух самыми первыми поднимаются, конечно, птерозавры – летающие ящеры всевозможные.

«Отличие археоптерикса от курицы, а размером он именно с курицу, – челюсть с зубами, впереди на крыльях когти, костяной хвост» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Мы привыкли по фильму, конечно, «Парк Юрского периода» что птерозавры людей могут унести. Надо понимать, что летающим животным надо поднимать тело, поэтому на самом деле гигантов среди них было мало. Известны только два вида гигантов у летающих форм – птерозавров, у которых размах крыла от одного кончика пальца до другого 12 метров – это больше, чем этот зал, то есть как маленький спортивный самолет. Один из таких видов кетцалькоатли (в честь ацтекского бога войны). Но они очень редки, и находят их редко. Конечно, они тоже не махали крыльями, а планировали под потоками теплого воздуха. Кости очень тонкие у этих образцов находок, и еще у них вырастал огромных размеров безымянной палец и между ним как раз находилась перепонка. И самое главное – все летающие ящеры были покрыты шерсткой, не пером.

Отличие археоптерикса от курицы, а размером он именно с курицу, – челюсть с зубами, впереди на крыльях когти, костяной хвост (у птиц его нет, позвоночник копчиком заканчивается, дальше перо идет), не было киля (кость в скелете птиц, вырост грудины позвоночных животных, к которому прикрепляются сильно развитые грудные мышцы). Это, грубо говоря, динозавр, у которого образовались перья. Он не летал в прямом смысле этого слова, но планировать с ветки на ветку это животное могло, охотясь либо спасаясь от хищников», – удивил первых посетителей выставки Владимир Масютин.

«Яйца динозавров на аукционах могут стоить от тысячи долларов и выше»

Яйца у динозавров, даже у гигантов, акцентировал он, были относительно небольшими. У тираннозавра рекса – вытянутые, как кабачок, до 40 см в длину. Огромные зауроподы откладывали яйца не больше, чем футбольный мяч.

«Очень редко, но сохраняются даже эмбрионы внутри. Раньше считалось, что динозавры откладывали яйца и забывали про них. Но нет. Многие динозавры мало того, что охраняли кладку яиц, многие растительноядные динозавры делали гнездо и приносили еду, растения внутрь для своего потомства – чтобы детеныши не разбежались, не были похищены хищниками, пока они не окрепли», – пояснил рассказчик.

В беседе с корреспондентом ИА «Татар-ифнорм», он рассказал, что яйца динозавров на специализированных аукционах сейчас могут стоить от тысячи долларов и выше. И хотя в фондах Вятского музея есть настоящие окаменевшие яйца динозавров, но их немного и, например, на выставку в Казань привезены слепки кладки, найденной в Монголии.

«Многие динозавры мало того, что охраняли кладку яиц, многие растительноядные динозавры делали гнездо и приносили еду, растения внутрь для своего потомства» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«С этим сложно, потому что они находятся часто в Монголии, либо это коммерческие яйца, которые мы как государственный музей купить не можем. Была такая история. Есть геологические ярмарки, куда привозят минералы, украшения, палеонтологические находки. В начале 2000-х годов один американский коммерсант выкупил очень много яиц в Китае, потом рынок рухнул – дальше у него эти яйца никто уже не купил, и все над ним смеялись. Он, не будь дураком, пустил некоторые яйца в кислоту, начал препарировать – стали обнаруживаться эмбрионы внутри! А это настолько шикарное открытие! Чтобы эмбрион сохранился в яйце, бывает редко – кости ведь еще хрящики в тот момент. Если из 1000 яиц будет 5-6 эмбрионов – это очень шикарно. В результате эмбрионы из яиц, которые он купил, изучили и описали новые находки, было сделано много публикаций. Стоимость яйца динозавров – врать не буду, но несколько тысяч долларов может быть. Есть, очень редко, но на аукционе продаются и хорошие скелеты иногда. Тот же тираннозавр рекс продавался то ли за 7,5, то за 14 млн долларов. Яйца могут стоить от тысячи долларов и выше – все зависит от сохранности, количества и т.д. Пермские животные – в среднем 5-10 тысяч долларов», – сообщил Владимир Масютин.

«Одна из версий, что динозавр разумный ходил бы, как и мы, на задних конечностях»

Экскурсию по выставке Масютин завершил и вовсе шокирующей информацией, правда, со ссылкой на абстрактных теоретиков.

«Одна из версий, что динозавр разумный ходил бы, как и мы, на задних конечностях, у него не было бы хвоста – он бы редуцировался» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Около 65 млн лет назад произошла катастрофа, которая привела к тому, что динозавры вымерли. На плакате у нас представлена картинка, которая, как считают некоторые фейковые ученые, сложилась бы, если бы динозавры не вымерли – появился бы динозавр разумный за эти 65 млн лет. Одна из версий, что динозавр разумный ходил бы, как и мы, на задних конечностях, у него не было бы хвоста – он бы редуцировался. Динозавры разумные были бы относительно умные, «девочки» откладывали бы яйца, но «мальчики» бы насиживали и ухаживали за потомством, как у тех же пингвинов или страусов сейчас. Почему нет? Может быть, на других планетах эволюция по-другому пошла и венец эволюции взяли не млекопитающие, не приматы?» – подытожил сотрудник Вятского палеонтологического музея.

Выставка «Древняя жизнь» до 4 апреля будет дополнять постоянную экспозицию о геологическом и палеонтологические прошлом Земли самого Музея естественной истории Татарстана. Билеты для удобства посетителей можно будет приобрести отдельно на выставку Вятского музея (1 зал) и в несколько залов стационарной экспозиции Музея Естественной истории РТ.