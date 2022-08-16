Кабулов заявил о риске попадания перегнанных из Афганистана вертолетов на Украину

Россия не хотела бы, чтобы на Украину попали примерно сто самолетов и вертолетов, на которых афганские военные в прошлом году перелетели в Узбекистан и Таджикистан. Об этом заявил спецпредставитель Президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов, передает РИА Новости.

«Для нас важно, чтобы на Украину не попали те вертолеты и самолеты, которые оказались на территории Узбекистана и Таджикистана, когда афганские военачальники и военнослужащие бежали и перегнали несколько десятков вертолетов и самолетов: в Таджикистан около 60 и около 40–50 — в Узбекистан», — пояснил дипломат.

В августе 2021 года после прихода к власти в Афганистане движения «Талибан»* пилоты правительственных сил бежали вместе с родными в страны Центральной Азии на самолетах и вертолетах ВВС страны. Местные СМИ сообщали, что Узбекистан не планирует возвращать Афганистану воздушные суда, так как они являются собственностью США.

*Действующее преимущественно в Афганистане и Пакистане движение «Талибан» признано в России террористическим, его деятельность на ее территории запрещена. Как террористическое его рассматривает и Организация Объединенных Наций.