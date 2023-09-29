Кабулов: Большинство стран региона показали единство позиции по афганскому вопросу

Большинство стран региона показали единство позиции по афганскому вопросу. Об этом заявил журналистам спецпредставитель Президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Афганские партнеры, приехавшие в Казань, увидели, что большинство стран говорит с одной позиции, одним голосом», — сказал спикер на пятом заседании Московского формата консультаций по Афганистану, которое прошло в Казани.

Позиция России и региональных партнеров отличается от мнения коллективного Запада тем, что они используют силу, влияние, принуждение, пояснил Кабулов.

«Мы исповедуем другую философию отношений, и она подразумевает терпеливое разъяснение, аргументацию. И дальше мы уповаем на жизнь, которая доубедит афганских партнеров в том, что им надо улучшать систему госуправления и больше думать о своем народе», — уточнил он.

По словам спецпредставителя Президента РФ, все влияние США на Афганистан заключается в том, что они украли 7 млрд афганских авуаров и манипулируют этим. «Официально это называется „заморозили“. И таким образом осуществляют свое влияние», — заметил он.

Кроме того, дроны США «висят» над Афганистаном, часто угрожая представителям местной власти за антиамериканскую позицию, добавил спикер.

Он подчеркнул, что Россия за инклюзивное управление в Афганистане, поскольку это важно для всего афганского народа. «Мы из этого исходим. Любая другая неинклюзивная структура недолговечна. Предыдущая тоже не была сильно инклюзивной, потому что была американской, марионеточной, а не афганской. Поэтому в этот раз хотели бы иметь инклюзивное широкопредставительное Правительство, которое больше всего думает об афганском народе», — отметил Кабулов.

Он сообщил, что декларация по итогам заседания одобрена всеми странами, кроме Таджикистана, у которого есть возражения против отдельных пунктов документа.

В заседании приняли участие представители 15 стран, включая Катар, ОАЭ, Турцию, Саудовскую Аравию и другие.