Кабулов анонсировал участие талибов* в заседании Московского формата в Казани

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Представители удерживающего с 2021 года власть в Афганистане радикального движения «Талибан»* (признано в РФ террористической организацией и запрещено) примут участие в заседании Московского формата по афганскому урегулированию, которое пройдет в Казани 29 сентября.

Об этом рассказал специальный представитель Президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии Министерства иностранных дел Замир Кабулов, передает ТАСС.

«[Талибы*] будут, подтвердили [свое участие]», — подчеркнул дипломат. По его словам, почти все участники Московского формата уже подтвердили, что будут присутствовать на заседании.

Ранее стало известно, что основной темой пятой по счету встречи станет инклюзивность временного Правительства талибов*. Также участники консультаций обсудят борьбу с терроризмом и наркопреступностью.

Участниками Московского формата являются Россия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Предыдущее заседание формата состоялось в ноябре 2022 года.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил оргкомитет к заседанию Московского формата консультаций по Афганистану, о чем сообщал «Татар-информ».

*Движение «Талибан», вновь пришедшее в 2021 году к власти в Афганистане, признано в России террористическим, его деятельность запрещена. Как террористическое его рассматривает и Организация Объединенных Наций