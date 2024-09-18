Кабмину Татарстана хотят передать право определять плату за парковку

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В Татарстане хотят передать Кабинету Министров республики полномочия определять методику расчета платы за парковку и устанавливать максимальный размер платы, которыми сейчас обладают муниципалитеты. Нововведение должно затронуть парковки, находящиеся на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Проект соответствующего законопроекта размещен на сайте Государственного Совета РТ. Его подготовил председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию республиканского парламента Андрей Егоров. Изменения должны быть внесены в законы Татарстана «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории РТ» и «О регулировании отдельных вопросов в области организации дорожного движения в РТ».

В пояснительной записке сказано, что после внесения в июле этого года поправок в федеральный закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации…» оказались скорректированы полномочия федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления по организации дорожного движения.

Помимо прочего, в случае принятия новеллы Правительство РТ получит право самостоятельно определять методику расчета размера платы за парковку на дорогах регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорогах местного значения, а также устанавливать ее максимальный размер. Ранее эта методика должна была определяться рекомендациями Министерства транспорта РФ.

На Кабмин РТ будут возложены полномочия по установлению порядка разработки и согласования с органами публичной власти и подведомственными организациями и утверждения проектов организации дорожного движения и комплексных схем организации дорожного движения, а также изменений в них.

Вместе с тем Правительство РТ перестанет утверждать нормативы финансовых затрат республиканского бюджета на выполнение работ и оказание услуг по реализации мероприятий по организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения.

Органы исполнительной власти Татарстана и органы местного самоуправления обязаны будут обеспечивать условия для использования электромобилей и гибридных автомобилей при реализации мероприятий по обеспечению эффективности организации дорожного движения.

Запланированные изменения должны будут вступить в силу 1 марта будущего, 2025 года.