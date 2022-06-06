Правительству рекомендовали разрешить семьям использовать маткапитал для лечения детей

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила разрешить семьям с детьми использовать средства материнского капитала для оплаты медицинского лечения ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рассмотреть вопрос <…> о предоставлении семьям с детьми возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на оказание ребенку медицинской помощи», — сказано в тексте рекомендаций для Правительства.

Москалькова также отметила необходимость ускорить разработку нового КоАП России и Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях.

В эти кодексы, по ее словам, следует ввести положения об уточнении оснований для привлечения к административной ответственности за воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста, об ответственности за нарушение режима тишины в ночное время, а также о предоставлении задержанным права на телефонный звонок для уведомления о местонахождении.