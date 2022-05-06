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Ру Тат
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Общество
6 мая 2022  11:42

Правительство запустило навигатор по всем мерам поддержки бизнеса

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На сайте Правительства России заработал навигатор, с помощью которого предприниматели смогут узнать обо всех доступных мерах поддержки бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба кабинета.

Новый инструмент находится в разделе, посвященном помощи гражданам и бизнесу в условиях санкций. Для просмотра нужно нажать на кнопку «Узнайте, какие меры подходят именно вам» и выбрать категорию — «Бизнес» или «Граждане».

После ответа на пару вопросов для пользователя определятся доступные меры поддержки. Отмечается, что сейчас россияне могут получить информацию о выплатах на детей в возрасте от восьми до 17 лет, льготной ипотеке, социальных контрактах, оформлении кредитных каникул, переобучении. Кроме того, граждане могут узнать, как вернуть деньги за авиабилеты на отмененные рейсы.

Для предпринимателей на сайте размещена информация о моратории на проверки бизнеса, отсрочке от страховых взносов, льготных кредитах, грантах и условиях нового этапа амнистии капитала. 

Еще 8 марта Президент РФ Владимир Путин подписал закон, утверждающий комплекс мер для поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Направленные против России ограничительные меры начали ужесточаться после начала специальной военной операции на Украине.

#кабмин #государственная поддержка
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