Правительство опробует механизм льготной ипотеки на строительство частных домов

Правительство РФ запускает пилотную программу на предоставление льготной ипотеки на самостоятельное строительство частных домов. Воспользоваться этой мерой поддержки можно без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками, сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что ставка по таким кредитам не будет превышать 9% в год. Максимальный размер займа в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей, для других регионов – 6 млн рублей.До конца этого года Кабмин планирует выдать около 8 тыс. таких кредитов.

Предполагается, что запуск льготной программы позволит большему количеству граждан РФ улучшить свои жилищные условия. Ранее Правительство России увеличило максимальный размер ипотечного кредита на покупку жилья по льготной ставке.

Напомним, в апреле на совещании по экономическим вопросам Президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых.