Кабмин за три года направит 3,3 млрд рублей на закупку лекарств для тяжелобольных граждан

Фото: телеграм-канал Кабмина

В ближайшие три года Правительство будет направлять по 1,1 млрд рублей ежегодно на закупку лекарств для больных гепатитами В, С и инфицированных ВИЧ. Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.

В результате будут закуплены противовирусные медикаменты, включенные в перечень ЖНВЛП, — велпатасвир, софосбувир, глекапревир, пибрентасвир, гразопревир, элбасвир, даклатасвир и софосбувир.

Также Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении более 360 млн рублей на транспортировку в субъекты РФ лекарств для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями.

По программе «14 высокозатратных нозологий» предусматривается обеспечение дорогостоящими лекарствами людей, страдающих гемофилией, муковисцидозом, рассеянным склерозом и другими тяжелыми заболеваниями.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву, будет закупать лекарства, после чего их доставят в аптеки регионов для бесплатной раздачи пациентам по рецепту лечащего врача.