news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 1 марта 2024 10:50

Кабмин за три года направит 3,3 млрд рублей на закупку лекарств для тяжелобольных граждан

Скопировать ссылку
Кабмин за три года направит 3,3 млрд рублей на закупку лекарств для тяжелобольных граждан
Фото: телеграм-канал Кабмина

В ближайшие три года Правительство будет направлять по 1,1 млрд рублей ежегодно на закупку лекарств для больных гепатитами В, С и инфицированных ВИЧ. Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.

В результате будут закуплены противовирусные медикаменты, включенные в перечень ЖНВЛП, — велпатасвир, софосбувир, глекапревир, пибрентасвир, гразопревир, элбасвир, даклатасвир и софосбувир.

Также Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении более 360 млн рублей на транспортировку в субъекты РФ лекарств для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями.

По программе «14 высокозатратных нозологий» предусматривается обеспечение дорогостоящими лекарствами людей, страдающих гемофилией, муковисцидозом, рассеянным склерозом и другими тяжелыми заболеваниями.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву, будет закупать лекарства, после чего их доставят в аптеки регионов для бесплатной раздачи пациентам по рецепту лечащего врача.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100