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Кабмин за три года направит 3,3 млрд рублей на закупку лекарств для тяжелобольных граждан
В ближайшие три года Правительство будет направлять по 1,1 млрд рублей ежегодно на закупку лекарств для больных гепатитами В, С и инфицированных ВИЧ. Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.
В результате будут закуплены противовирусные медикаменты, включенные в перечень ЖНВЛП, — велпатасвир, софосбувир, глекапревир, пибрентасвир, гразопревир, элбасвир, даклатасвир и софосбувир.
Также Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении более 360 млн рублей на транспортировку в субъекты РФ лекарств для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями.
По программе «14 высокозатратных нозологий» предусматривается обеспечение дорогостоящими лекарствами людей, страдающих гемофилией, муковисцидозом, рассеянным склерозом и другими тяжелыми заболеваниями.
Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву, будет закупать лекарства, после чего их доставят в аптеки регионов для бесплатной раздачи пациентам по рецепту лечащего врача.
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