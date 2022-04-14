Кабмин выделит Татарстану 5,5 млрд рублей на строительство водовода в Казани

Правительство России направит Татарстану около 5,5 млрд рублей на строительство водовода с насосной станцией и напорной хозяйственно-бытовой канализацией в Казани. Такое решение было рассмотрено и принято на заседании президиума правкомиссии по региональному развитию, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин.

Возведение объекта позволит обеспечить около 134 тыс. казанцев бесперебойным водоснабжением и подключить к нему перспективные объекты жилищного строительства общей площадью 3,7 млн кв. метров.

«На сегодняшний день в Фонд ЖКХ из 25 субъектов поступило 52 заявки для финансирования инфраструктурных проектов на общую сумму свыше 57 млрд рублей и потребностью в заемном финансировании более 45 млрд рублей. Сегодня перед нами стоит задача повысить качество услуг и минимизировать потери в сетях, и средства фонда будут этому способствовать», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства.

На заседании обсуждались антикризисные меры, которые вводятся для поддержки строительного сектора России. Это в том числе автоматическое продление действующих разрешений на строительство, истекающих до 1 августа, сокращение времени на согласование проектов планировки территорий и другие.

Также государство уделяет особое внимание дорожному строительству. Так, на период до 2024 года предусмотрено приведение в нормативное состояние 85% дорог в 105 агломерациях, а также не менее половины всех региональных дорог и приоритетных участков из 138 тыс. км опорной сети.

Вице-премьер подчеркнул, что в текущих условиях эти задачи могут быть не только выполнены, но и перевыполнены. «Ключевая задача — максимальное освоение бюджетных средств, чтобы направить каждый рубль на развитие экономики страны», — подчеркнул он.