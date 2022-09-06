Правительство выделит средства на создание комплекса по сертификации электромобилей

Правительство России предоставит испытательным комплексам для сертификации электромобилей субсидии в размере 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба кабинета.

Для получения разработчиками льготного кредита комплекс испытательного оборудования должен иметь стенды для проверок двигателей и аккумуляторов, стенды испытания машин на огнестойкость, установку для краш-теста, испытательный полигон и две заправочные станции — для высокоскоростной зарядки электромобилей и для заправки водородным топливом.

Получателя финансирования определит Минпромторг с помощью конкурса. Средства будут предоставлены в 2022 и 2023 годах.

В Правительстве обратили внимание, что выбранная организация должна будет создать комплекс и приступить к испытаниям и сертификации экологичной автотехники не позднее 31 декабря 2024 года.

На сегодняшний день в России функционируют четыре центра, которые соответствуют требованиям для получения финансирования, уточнили в пресс-службе.