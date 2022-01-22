Кабмин выделит средства на покупку лекарств, не зарегистрированных в России

Правительство России направит средства на закупку лекарств, не зарегистрированных на территории России. Ассигнования будут выделены из резервного фонда, сообщает пресс-служба Кабмина.

Вопрос рассматривался на заседании в пятницу. Предполагается, что на данные средства будут закуплены и препараты для лечения коронавирусной инфекции.

«Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу», — отмечается в тексте.

В Кабмине отметили, что мера принимается в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. Планируется, что приобретенными лекарствами удастся обеспечить около 838 тыс. пациентов.