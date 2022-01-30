Кабмин выделит регионам более 9 млрд рублей на модульные спортзалы и умные площадки

В ближайшие три года регионы России получат свыше 9 млрд рублей на строительство умных спортплощадок и модульных спортзалов. Распоряжение о выделении средств подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Деньги разделят между 84 регионами: 2,4 млрд направят в текущем году, 3,3 млрд — в следующем, 3,4 — в 2024-м.

Планируется, что на эти средства в субъектах создадут более 80 модульных спортивных залов и около 200 площадок. Пространства будут современными и хорошо оборудованными, также у их посетителей будет возможность выйти в интернет, чтобы выстроить индивидуальные тренировки.

Средства выделят по новому федеральному проекту «Бизнес-спринт», входящему в госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта». По нему до 2030 года в городах и селах России должна быть создана инфраструктура для занятий спортом в шаговой доступности.

«Здоровье и благополучие людей — это одна из национальных целей развития, поставленных Президентом [Владимиром Путиным]. Для ее достижения важно, чтобы каждый житель имел возможность тренироваться недалеко от дома», — подчеркнул Михаил Мишустин.