Кабмин выделит регионам 8,2 млрд рублей на закупку реабилитационного оборудования

Правительство России направит регионам 8,2 млрд рублей на приобретение реабилитационного оборудования для медогранизаций. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«В 2022 году на оснащение региональных медицинских организаций современным реабилитационным оборудованием в федеральном бюджете предусмотрено 8,2 миллиарда рублей. Правила предоставления и распределения этих средств утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в период с 2022 по 2024 год планируется оснастить и переоснастить свыше 1,3 тыс. отделений медицинской реабилитации в регионах и примерно 130 дневных стационаров.

Ожидается, что выделенные средства позволят повысить доступность реабилитации для инвалидов и пациентов, перенесших операции, заболевания либо получивших травмы.

Финансирование выделяется по федеральному проекту «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».