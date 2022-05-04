Правительство выделит 9 млрд рублей на медицинскую реабилитацию в регионах

Почти 9 млрд рублей направят на оснащение примерно 157 отделений медицинской реабилитации в региональных клиниках России. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале Правительства страны.

Глава кабинета обратил внимание на то, что по поручению Президента РФ Владимира Путина в государстве активно развивают медицинскую реабилитацию, так как во время пандемии коронавируса многие граждане столкнулись с осложнениями после болезни и специалисты помогут справиться с ними быстрее.

«У медперсонала должно быть всё необходимое для этой работы. Мы распределили между российскими субъектами почти 9 млрд рублей. Средства пойдут на оснащение отделений медицинской реабилитации в 175 клиниках. Современное оборудование поможет оказывать пациентам эффективное лечение», — заверил Премьер.

По словам Мишустина, благодаря этой мере большее количество россиян получит возможность пройти реабилитацию. В том числе — амбулаторно и в условиях дневного стационара. Сделать это можно будет бесплатно по ОМС после назначения врача.

«Забота профессионалов поможет людям скорее преодолеть недуг и вернуться к активной жизни», — уверен Премьер-министр.