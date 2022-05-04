news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
4 мая 2022  20:36

Правительство выделит 9 млрд рублей на медицинскую реабилитацию в регионах

news_top_970_100

Почти 9 млрд рублей направят на оснащение примерно 157 отделений медицинской реабилитации в региональных клиниках России. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале Правительства страны.

Глава кабинета обратил внимание на то, что по поручению Президента РФ Владимира Путина в государстве активно развивают медицинскую реабилитацию, так как во время пандемии коронавируса многие граждане столкнулись с осложнениями после болезни и специалисты помогут справиться с ними быстрее. 

«У медперсонала должно быть всё необходимое для этой работы. Мы распределили между российскими субъектами почти 9 млрд рублей. Средства пойдут на оснащение отделений медицинской реабилитации в 175 клиниках. Современное оборудование поможет оказывать пациентам эффективное лечение», — заверил Премьер.

По словам Мишустина, благодаря этой мере большее количество россиян получит возможность пройти реабилитацию. В том числе — амбулаторно и в условиях дневного стационара. Сделать это можно будет бесплатно по ОМС после назначения врача.

«Забота профессионалов поможет людям скорее преодолеть недуг и вернуться к активной жизни», — уверен Премьер-министр.

#медицинские учреждения #Михаил Мишустин #Правительство РФ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100