Кабмин выделит около 26 млрд рублей для снижения долговой нагрузки на бизнес

Правительство выделило около 26 млрд рублей на реструктуризацию кредитов для крупного бизнеса. Это позволит снизить долговую нагрузку на крупный бизнес. Об этом на совещании с вице-премьерами сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Эти средства позволят не только закрыть вопрос с выплатой задолженности полностью, поддержав банки, участвовавшие в программе, но и освободить значительный ресурс, который предприятия смогут направить на новые цели: перенастроить свое дело с учетом текущих задач, переориентировать логистику или освоить перспективные технологии», – приводит его слова пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что новая мера поддержки коснется предприятий, которые брали кредиты по плавающим ставкам, из-за чего этой весной столкнулись с серьезными вызовами и ростом стоимости обслуживания. Благодаря выделенным из госбюджета средствам, кредиторы, выдавшие им эти займы, смогут рассчитывать на компенсацию за недополученные доходы в рамках реструктуризации.