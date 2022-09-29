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Ру Тат
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Экономика
29 сентября 2022  15:32

Кабмин выделит около 26 млрд рублей для снижения долговой нагрузки на бизнес

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Правительство выделило около 26 млрд рублей на реструктуризацию кредитов для крупного бизнеса. Это позволит снизить долговую нагрузку на крупный бизнес. Об этом на совещании с вице-премьерами сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Эти средства позволят не только закрыть вопрос с выплатой задолженности полностью, поддержав банки, участвовавшие в программе, но и освободить значительный ресурс, который предприятия смогут направить на новые цели: перенастроить свое дело с учетом текущих задач, переориентировать логистику или освоить перспективные технологии», – приводит его слова пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что новая мера поддержки коснется предприятий, которые брали кредиты по плавающим ставкам, из-за чего этой весной столкнулись с серьезными вызовами и ростом стоимости обслуживания. Благодаря выделенным из госбюджета средствам, кредиторы, выдавшие им эти займы, смогут рассчитывать на компенсацию за недополученные доходы в рамках реструктуризации.

 

#господдержка #экономика #бизнес
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