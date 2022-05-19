Кабмин выделит на развитие транспортной системы Татарстана почти на 100 млрд руб. больше

Правительство Татарстана увеличило финансирование госпрограммы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы» на 96 млрд рублей.

Согласно постановлению Кабмина РТ, за 10 лет федерального и республиканского бюджетов, а также муниципальных дорожных фондов и внебюджетных источников на программу планируется потратить 608, 56 млрд рублей.

В предыдущей версии документа (от 30.07.2021) на реализацию программы предполагалось привлечь более 512 млрд рублей.

По сравнению с предыдущей версией документа, изменения коснулись финансирования в 2021-2024 годах.

Так в 2021 году было потрачено более 77 млрд рублей, в 2022-м предполагается направить на программу более 59 млрд рублей.

В 2023 году на реализацию программы заложено почти 69,9 млрд рублей, а в 2024-м – более 62,6 млрд.

Согласно документу, реализация госпрограммы позволит увеличить долю соответствующих нормативам дорог до 51,6%, довести долю таких дорог в населенных пунктах до 85% и т.д.