На модернизацию ЖКХ в регионах до конца года выделят 150 млрд рублей

Правительство России направит еще 150 млрд рублей на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах. По мнению специалистов, это поможет реконструировать все необходимые объекты в опережающем темпе.

Дополнительные средства привлекут из Фонда национального благосостояния. В этом году поступят 37 млрд рублей, а в следующем будет выделено еще 113 млрд рублей, сообщила пресс-служба Кабмина.

Также для организаций, которые занимаются обновлением систем тепло- и водоснабжения и очистных сооружений в регионах предусмотрены долгосрочные займы.

Таким образом, планируется сократить затраты на содержание коммунальных сетей, уменьшить объемы загрязненных стоков и повысить качество жилищно-коммунальных услуг в целом. Заемные средства для реализации таких проектов предоставляются Фондом содействия реформированию ЖКХ под 3% годовых на 25 лет.