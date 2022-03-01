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Экономика
1 марта 2022  16:16

Кабмин выделит до 1 трлн рублей на покупку акций российских компаний

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Правительство выделит до 1 трлн рублей на приобретение акций российских компаний в условиях санкций. Соответствующее распоряжение дал сегодня Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Минфину России <...> осуществлять в 2022 году приобретение за счет средств Фонда национального благосостояния акций российских эмитентов в объеме не более одного триллиона рублей на условиях, определяемых Минфином», — отмечается в тексте.

К выполнению распоряжения премьера могут подключить госкорпорацию ВЭБ.РФ и специализированные финансовые организации.

Помимо этого, Кабмин подготовил проект указа Президента России, которым вводится запрет на выход из активов в России для зарубежных инвесторов. Мера принимается на фоне санкций и политического давления стран Запада на бизнес.

#Правительство #акции
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