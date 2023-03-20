Кабмин выделит более 503 млн рублей на исследования в области здравоохранения

Правительство направит более 503 млн рублей на исследования в сфере здравоохранения в рамках федеральной программы «Медицинская наука для человека». Распоряжение подписал Премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что на эти средства будут создаваться новые медицинские изделия и разрабатываться лекарства на основе клеточных технологий и технологий тканевой инженерии.

Эти работы помогут повысить доступность и качество медпомощи для граждан. Исследования будут проводиться в МГУ им. Ломоносова и в учреждениях, подведомственных Министерству науки и Федеральному медико-биологическому агентству.