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Кабмин выделит более 503 млн рублей на исследования в области здравоохранения
Правительство направит более 503 млн рублей на исследования в сфере здравоохранения в рамках федеральной программы «Медицинская наука для человека». Распоряжение подписал Премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба Кабмина.
Отмечается, что на эти средства будут создаваться новые медицинские изделия и разрабатываться лекарства на основе клеточных технологий и технологий тканевой инженерии.
Эти работы помогут повысить доступность и качество медпомощи для граждан. Исследования будут проводиться в МГУ им. Ломоносова и в учреждениях, подведомственных Министерству науки и Федеральному медико-биологическому агентству.
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